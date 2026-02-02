8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

TECNO Spark 50 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TECNO Spark 50 5G, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

TECNO Spark 50 5G, Yeni Sertifika Aldı

TECNO'nun bütçe dostu Android telefonu Spark 50 5G, KN 8 model numarası ile birlikte TÜV sertifika platformunda ortaya çıktı. Sertifikada 5.990 mAh ve 6.340 mAh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi bulunuyor. Hangi ülkelerde hangi batarya kapasitesine sahip sürümün satışa sunulacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.990 mAh / 6.340 mAh

Ortaya çıkan bilgliere göre TECNO Spark 50 5G, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan TECNO Spark 40'ta da aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

Spark 40'ta iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Helio G81 işlemcisi bulunuyor. Serinin yeni modeli olan Spark 50 5G'de de MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci görebiliriz. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sunabilir.

TECNO Spark 50 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon TECNO Spark 50'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oalcak. Yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe sahip olan TECNO Spark 40, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.