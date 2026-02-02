Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: OPPO A6i+ Tanıtıldı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6i+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Yüksek yenileme hızına sahip olan akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Yüksek şarj hızı dâhil birçok özelliğiyle öne çıkan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.

OPPO A6i+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 256 PPI

256 PPI Ekran Parlaklığı: 1125 nit

1125 nit Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6i+, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 256 PPI piksel yoğunluğu, 1125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,60 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında olan akıllı telefonda yaklaşık 216 gram ağırlığında. Telefonda ayrıca yüzde 90,6 ekran gövde oranı bulunuyor.

OPPO A6i+'ta Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A6v'de de aynı işlemci tercih edilmişti. Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Bütçe dostu cihaz, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Akıllı telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. A6i+ ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO A6i+ Fiyatı