Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: OPPO A6i+ Tanıtıldı
OPPO A6i+'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu Android telefon, yüksek yenileme hızı sunuyor. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6i+ için 1499 yuan (9.384 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor.
- Bütçe dostu telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.
Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6i+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Yüksek yenileme hızına sahip olan akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Yüksek şarj hızı dâhil birçok özelliğiyle öne çıkan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.
OPPO A6i+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 256 PPI
- Ekran Parlaklığı: 1125 nit
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6i+, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 256 PPI piksel yoğunluğu, 1125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,60 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında olan akıllı telefonda yaklaşık 216 gram ağırlığında. Telefonda ayrıca yüzde 90,6 ekran gövde oranı bulunuyor.
OPPO A6i+'ta Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A6v'de de aynı işlemci tercih edilmişti. Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
Bütçe dostu cihaz, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Akıllı telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. A6i+ ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
OPPO A6i+ Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1499 yuan (9.384 TL)
- 12 GB RAM + 256GB Depolama: 1599 yuan (10.010 TL)
- 12 GB RAM + 512GB Depolama: 1799 yuan (11.262 TL )