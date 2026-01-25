Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber TECNO Spark 50'nin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

TECNO Spark 50'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO Spark 50'nin 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, Spark 50'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. TECNO Spark 40'ta 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Spark 50'nin ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Çok şık bir tasarıma sahip olan Spark 40'ta 6,67 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD, 120Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 263 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Serinin önceki modelinde 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği yer alabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Çok şık bir tasarıma sahip olan Spark 50'de de aynı RAM ve depolama seçenekleri bulunuyor. Yeni telefonda hangi işlemcinin yer alacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

TECNO Spark 50 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oalcak. Yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan TECNO Spark 40, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.