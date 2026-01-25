A101, Çok Ucuza Android Telefon Satıyor! 50 MP Kamera, 5.000 mAh Batarya
A101, uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Samsung Galaxy A16'yı satmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy A16 özellikleri ve A101 satış fiyatı...
⚡ Önemli Bilgiler
- A101, Samsung Galaxy A16 satacak.
- Telefonun fiyatı 9 bin 599 TL olarak açıklandı.
- Cihaz, 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak.
Türkiye'nin en büyük perakende zincir marketlerinden A101, her hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da akıllı telefon satmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer bütçe dostu bir model tüketicilerin karşısına çıkacak. Öyle ki A101, Samsung Galaxy A16 satacak. Peki en uygun fiyatlı telefonlar arasında yer alan Galaxy A16'nın özellikleri neler, A101 satış fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler...
A101, Samsung Galaxy A16 Satacak
A101 tarafından yayımlanan broşüre göre söz konusu telefon, 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. Satış fiyatı ise 9 bin 599 TL olacak. Buna göre uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almayı planlayan kullanıcıların bir göz atmasında fayda var.
Samsung Galaxy A16 Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz
- İşlemci: Exynos 1330
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 200 gram
Samsung Galaxy A16, 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu panel, 90 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Cihazın kalbinde Exynos 1330 işlemci bulunuyor. Buna 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.
13 MP özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa 50 MP + 5 MP + 2 MP kameralar bizleri karşılıyor. Hem ön hem arka kameralar ile 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Son olarak 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj da Samsung Galaxy A16 teknik özellikleri arasında.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
