A101, Çok Ucuza Android Telefon Satıyor! 50 MP Kamera, 5.000 mAh Batarya

Türkiye'nin en büyük perakende zincir marketlerinden A101, her hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da akıllı telefon satmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer bütçe dostu bir model tüketicilerin karşısına çıkacak. Öyle ki A101, Samsung Galaxy A16 satacak. Peki en uygun fiyatlı telefonlar arasında yer alan Galaxy A16'nın özellikleri neler, A101 satış fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

A101, Samsung Galaxy A16 Satacak

A101 tarafından yayımlanan broşüre göre söz konusu telefon, 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. Satış fiyatı ise 9 bin 599 TL olacak. Buna göre uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almayı planlayan kullanıcıların bir göz atmasında fayda var.

Samsung Galaxy A16 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 13 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A16, 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu panel, 90 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Cihazın kalbinde Exynos 1330 işlemci bulunuyor. Buna 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

13 MP özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa 50 MP + 5 MP + 2 MP kameralar bizleri karşılıyor. Hem ön hem arka kameralar ile 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Son olarak 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj da Samsung Galaxy A16 teknik özellikleri arasında.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.