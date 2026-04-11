AMOLED Ekranlı Ucuz Telefon Yolda! 8 GB RAM ve Dahası

TECNO, Spark 50 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Spark 50 Pro'nun batarya kapasitesi açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde standart kullanımda uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

TECNO Spark 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz veya 144Hz

RAM: 8 GB'a kadar

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 5.800 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Spark 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, standart kullanımda uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Spark 40 Pro'da 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni modelde de 45W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

TECNO Spark 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Spark 50 Pro, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin önceki modeli Spark 40 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 Pro, 4500 nit civarı bir parlaklığa sahip olabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera buluancak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Spark 40 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 13 megapiksel veya üzeri bir çözünürlüğe sahip ön kamera yer alabilir.

TECNO Spark 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 Pro'nun haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Spark 40 Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 ve Spark 40 Pro dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 12 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Serinin yeni modeli olan TECNO Spark 50 Pro'nun ise 16 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan batarya kapasitesini göz önünde bulundurduğumda Spark 50 Pro'nun standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun ekran özellikleri de dikkatimi çekti. Çok canlı renklere sahip AMOLED'de hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edileceğini belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek.