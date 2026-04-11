144Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan Realme Narzo 100 Lite 5G'nin bu kez kamera özellikleri ortaya çıktı. Kamera konusunda pek iddialı olmayan telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Dimensity 6300

RAM : 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Ana Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.000 mAh

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek, belge taramak gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, görüntülü görüşme ve canlı yayın gibi işlemler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme Narzo 80 Lite 5G'de 32 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Telefon ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Buna göre yeni telefon da 1080p video kaydı desteğiyle birlikte gelebilir.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Narzo 100 Lite 5G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemci o kadar iyidir. 6 nm bir işlemci, 12 nm bir işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza sahip.

Dimensity 6300, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda da tercih edilmişti. Narzo 80 Lite 5G'de de aynı işlemci mevcut.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon,144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Narzo 80 Lite 5G'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon çok daha yüksek bir parlaklık değeri ile birlikte gelecek. Yenileme hızı ise iki telefonda da aynı seviyede.

Realme Narzo 100 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Açık mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip Narzo 100 Lite 5G, 14 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonun arka yüzeyindeki kameralar dikey olarak olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Narzo 90 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo C100 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 139 dolardan daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 208 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Realme Narzo 100 Lite 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Bu sayede kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Telefondaki orta sınıf işlemcinin hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada 64 GB depolama alanının günümüzde yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yeterli kalabiliyor.