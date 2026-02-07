Uygun Fiyatlı Android Telefon Ortaya Çıktı! 8 GB RAM'e Sahip

TECNO Spark 50 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda TECNO Spark 50 Pro, EEC isimli bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun bazı ülkelerde satışa sunulabilmesi için gerekiyor. Telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

TECNO Spark 50 Pro Yeni Bir Sertifika Aldı

KO5 model numarasına sahip olan TECNO Spark 50 Pro, EEC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinde yani Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'da satılabilmesi için gerekli olan uygunluk belgesidir. EEC, telefonun AEB'nin güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Android 16 işletim sistemi ile beraber gelmesi beklenen TECNO Spark 50 Pro'nun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Spark 40 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 440 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Yeni modelde MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunabilir. TECNO Spark 40 Pro+'ta sekiz çekirdekli MediaTek Helio G200, Spark 40 Pro'da ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefon ayrıca RAM tarafında 8 GB seçeneği, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerine sahip olabilir.

TECNO Spark 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 13 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Serinin yeni modeli olan TECNO Spark 50 Pro'nun ise 17 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

TECNO Spark 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yneileme hıız dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan TECNO Spark 40 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.