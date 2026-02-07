200 MP Kameralı Xiaomi 17 Max Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17 Max isimli telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Eğer global sürüm gelirse telefonu Türkiye'de de görebiliriz. Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Max, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü su nmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Xiaomi 17 Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Çok şık tasarıma sahip olan Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX8 periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde Leica desteğinin yer alacağı söyleniyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Amiral gemisi ayrıca AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.