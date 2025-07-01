120Hz Ekranlı Telefonun Fiyatı Güldürüyor: Dürüm Parasına Satıyorlar

Tecno, yeni giriş seviyesi modeli Spark Go 2'yi Hindistan'da satışa sundu. Yapay zekâ destekli özelliklere sahip telefonun ucuz fiyat etiketine rağmen günlük kullanım standartlarına uygun olmasıyla da kesenin ağzını fazla açmak istemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

Kutusundan Android 15 tabanlı HiOS 15 arayüzüyle kutudan çıkan cihazda kendine ait bir asistan bile bulunuyor. İşte yakında globale çıkması beklenen uygun fiyatlı Tecno Spark Go 2 ve özellikleri...

Tecno Spark Go 2 Teknik Özellikleri

Tecno'nun açıklamasına göre Spark Go 2, giriş seviyesinde yer almasına rağmen tam 4 yıl boyunca akıcı bir deneyim vadediyor. Gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor ve 4 GB fiziksel RAM kapasitesine sahip. Bu bellek miktarına 4 GB sanal RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Telefonun boyutu ise büyük telefon severleri mutlu ediyor; 6.67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip ve 120Hz tazeleme oranıyla dikkat çekiyor.

Uygun fiyatlı Tecno Spark Go 2, yapay zekâ trendlerinden de geri kalmamış. Tecno'nun kendisine ait asistanı Ella AI ile günlük işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ella AI, Hindistan'daki bölgesel dillere bile destek veriyor. Tecno Spark Go 2'nin 5.000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor ve 15W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihazda DTS ayarlı çift stereo hoparlör ve oyun deneyimini geliştirmek için kızılötesi sensör de yer alıyor.

Telefonun arka kasasında 13 MP'lik ana kamera ve çift LED flaş donanımı bulunuyor. Ön kamerası ise 8 MP ve yine çift LED flaşla destekleniyor.

Tecno Spark Go 2 Fiyatı

Tecno Spark Go 2, şu an Hindistan'daki raflara kendine yer buldu ve 6.999 rupilik (yaklaşık ₺3.256,66) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu telefon Ink Black (Mürekkep Siyahı), Titanium Grey (Titanyum Grisi), Veil White (Örtü Beyazı), Turquoise Green (Turkuaz) olacak şekilde 4 ayrı renkte satılıyor.

Telefonun globale ne zaman çıkış yapacağı henüz açıklanmadı. Çıktığında giriş seviyesi segmentinde kayda değer bir cihaz olacak gibi duruyor.