iPhone 17 Air'a Benziyor Ama Daha mı İyi? Karşınızda Tecno Spark Slim

2025'in en fazla öne çıkan telefon modelleri şüphesiz ultra ince kasalı telefonlar olacak. Bu konudaki çalışmalarıyla ünlü Apple, milimetre değerleriyle ölçülen bir modeliyle öne çıkıyorken Samsung da yarıştan geri kalmamak adına kendi modelini geliştiriyor. Ancak tüm bu gelişmeler arasında beklenmedik bir hamle Çin'den geldi. Tecno şirketi, iPhone 17 Air modeline benzerliğiyle dikkat çeken Tecno Spark Slim adlı telefonunu duyurdu.

iPhone 17 Air'dan Daha mı 'Güçlü'?

Tecno Spark Slim'in teknik özellikleri, Apple'ın muhtemelen sunmayacağı bazı sürprizler içeriyor.

Örneğin 1.5K çözünürlük ve 144Hz ekran yenilemesine sahip model AMOLED ekrandan çıkma ve 4.500 nit parlaklık sunuyor—ki bu iPhone Pro Max 15'in sunduğu 2.000 nit parlaklığı ikiye katlayıp üstüne koyuyor.

Çinli şirketin bu modeli arkada iki adet 50 megapiksellik kamera barındırıyor. Ancak bu özelliklerin ticari bir modele dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Zira Tecno'nun geçmişte sergilediği katlanabilir telefon konseptleri henüz raflara ulaşmadı.

Tecno Spark Slim Teknik Özellikleri

Telefonun bilinen özellikleri şöyle:

5.75 mm kalınlık: Apple'ın hedeflediği 5.5 mm'den sadece biraz daha kalın.

6.78 inç 3D kavisli AMOLED ekran: iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutuna yakın.

iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutuna yakın. 5.200 mAh pil: Ultra-ince bir cihaz için oldukça iddialı.

Tecno, bu kadar ince bir gövdeye nasıl büyük bir pil sığdırdığını açıklamasa da, 4.04 mm kalınlığındaki yüksek yoğunluklu pil teknolojisiyle övünüyor.

Apple'ın iPhone 17 Air'ı piyasaya sürme planları, Samsung'u bile ultra-ince Galaxy S25 Edge'i hızlandırmaya itmişti. Ancak şimdi, Tecno'nun MWC 2025 öncesinde duyurduğu Spark Slim, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Hatta bazı detayların, söylentilerdeki iPhone 17 Air ile neredeyse birebir uyumlu olduğunu görüyoruz.

Sizce bu telefon başarılı olup teknoloji devlerinin canhıraş üzerinde çalıştıkları modelleri geride bırakacak bir aday olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.