Ted Lasso'nun Yıldızlarından 4. Sezon Açıklaması Geldi!

Apple TV+'ın sevilen komedi dizisi Ted Lasso'nun yeni sezonuyla izleyicinin beğenisine yeniden sunulacağı kesinleşmişti. İngiltere Premier Lig'den bir takımın başına getirilen ve futbolu hiç bilmeyen bir Amerikan futbolu koçunun; hiç aşinâ olmadığı bir kültürde tutunma çabasını anlatan Ted Lasso hem eğlenceli oluşuyla, hem de samimi ve gerçekçi anlatımıyla dikkat çekiyor.

Dizinin 4. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. 2026 yılında çıkması beklenen dizinin ekibinin sete ne zaman çıkacağı resmen belli oldu.

Ted Lasso 4. Sezon Ne Zaman?

Dizinin gidişatı hem izleyenler hem de oyuncular açısından oldukça sağlıklı ilerlediği için Apple'ın hikayeyi devam ettirmeye hevesli olduğu bildirildi. Dizide AFC Richmond sahibi Rebecca rolüyle tanınan ve en büyük yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken Hannah Waddingham, ekibin sete çıkacağı tarihi bir radyo yayınında duyurdu:

Biz bile dizinin artık devam etmeyeceğini düşünüyorduk ancak artık yas bitiyor. Çekimlere Temmuz'da başlayacağız.

Ted Lasso Fragmanı

Yer yer dokunaklı, yer yer komedik bir yaklaşımın benimsendiği Ted Lasso dizisinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.