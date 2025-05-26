Gassal 3. Sezon Gelecek mi? Dizinin Senaristi Açıkladı

Gassal 3. sezon çıkacak mı? Bu sorunun yanıtı, dizinin ikinci sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyordu. Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte yeni sezonun gelip gelmeyecğei belli oldu.

Gassal 3. Sezon Çıkacak mı?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini söyleyen Sümeyye Karaarslan, şu anda hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Karaarslan tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu şekilde:

"3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."

Gassal 2. Sezon Fragmanı

Gassal Oyuncuları ve Karakterleri

Ahmet Kural (Baki)

(Baki) Erdal Cindoruk (Aziz)

(Aziz) Sibel Aytan (Elif)

(Elif) Muharrem Türkseven (Ahmet)

(Ahmet) Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)

(Neslihan) Serkan Ercan (Nazım)

(Nazım) Ferhan Vural (Nadir)

(Nadir) Teoman Aki (Erdem)

Gassal oyuncuları arasında Ahmet Kural, Erdal Cindoruk, Sibel Aytan, Muherrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Ahmet Kural "Baki" karakterini, Erdal Cindoruk ise "Aziz" karakterini canlandırıyor.

Gassal Konusu

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusunun yanıtını arayan Baki isimli gassalın hikâyesini konu alıyor. İzleyicileri düşünmeye ve hayatın kıymetini anlamaya davet eden dizi, mizahi ögeler de içeriyor.

Gassal Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Gasal dizisini Tabii isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Tabii Premium aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.