Ted Lasso 4. Sezon Ne Zaman?

Ted Lasso 4 .sezon ne zaman izleyiciler ile buluşacak? Apple TV+'ın popüler dizisinin yeni sezonu ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ted Lasso 4 .sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Apple TV+'ın spor temalı popüler dizisinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Yapımcı ve oyuncu Jason Sudeikis, dördüncü sezonun geleceğini duyurdu. Şu anda 4. sezonun yazıldığını belirten Sudeikis, yeni sezonun hikâyesine dair de önemli bilgi paylaştı. Peki, Ted Lasso yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Ted Lasso 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

İlk bölümüyle birlikte çok sevilerek en iyi Apple TV+ dizileri arasında yerini alan Ted Lasso'nun 4. sezonunun 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Çekimlerin ise temmuz ayında başlayacağı söyleniyor.

Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Ted Lasso 4. Sezon Konusu

Sudeikis tarafından paylaşılan bilgilere göre Antrenör Ted, yeni sezonda kadın futbol takımına koçluk yapacak. Yeni sezona dair şu anda detaylı bir bilgi mevcut değil.

Ted Lasso Oyuncuları

  • Jeremy Swift
  • Jason Sudeikis
  • Hannah Waddingham
  • Brett Goldstein
  • Juno Temple
  • Phil Dunster
  • Brendan Hunt
  • Nick Mohammed
  • Toheeb Jimoh
  • Kola Bokinni
  • Billy Harris

Dizide Jeremy Swift "Leslie Higgins" karakterini, Jason Sudeikis "Ted Lasso" karakterini, Hannah Waddingham "Rebecca Welton" karakterini, Brett Goldstein "Roy Kent" karakterini, Juno Temple ise "Keeley Jones" karakterini canlandırıyor.

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