Apple'ın Başı Belada: iPhone, iPad ve Mac'lere Her An Zam Gelebilir

Yıllardır tedarik zincirinin tartışmasız lideri ve tüm üreticilerin en önemli müşterisi olan Apple, pek de alışık olmadığı bir baskıyla karşı karşıya. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, yapay zeka teknolojilerindeki kontrolsüz yükselişin neden olduğu maliyetler yüzünden ciddi bir kararla karşı karşıya. Apple ya iPhone'larda Mac'lere kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ya da kâr oranın ciddi oranda düşmesine izin verecek.

Yapay Zeka, iPhone'ların Üretim Maliyetini Artırıyor

Teknoloji endüstrisinde dengeler son birkaç yılda önceki 20 yıla kıyasla çok daha hızlı değişti. Örneğin bir zamanlar Apple ile iş birliği yapmak için birbiriyle yarışan donanım üreticileri için öncelik artık OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft ve Meta gibi yapay zeka devleri. Gelişmeler de bunu ispatlar nitelikte.

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin son bilanço toplantısında tedarik zincirinde bazı sorunlar yaşandığını açıkladı. Cook, başta bellek olmak üzere çeşitli kalemlerde maliyetlerin ciddi şekilde arttığının altını çizdi. Bu açıklama rekor kâr oranlarına ve artan iPhone satışlarına rağmen Apple hisselerinin yatay bir seyir izlemesine yol açtı.

DRAM fiyatları 2023 yılına kıyasla dört kat, depolama birimlerinde kullanılan NAND fiyatları ise üç kattan fazla artış gösterdi. Maliyet tablosundaki bu karamsar gidişat, Apple’ın üretim süreçlerini de doğrudan etkileyecek. Öyle ki şirketin sadece iPhone modellerinde cihaz başına yaklaşık 100 dolar ek bir maliyet artışıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Üstelik bu sadece buzdağının görünen yüzü. Apple bu durumdan dolayı mağdur olan tek şirket değil ve herkes artan maliyetlerden dolayı fiyatları yukarı çekiyor. Bu da durumu sadece daha da kötüleştiriyor. Merak edilen ise Apple'ın bundan sonra ne yapacağı. Şirketin önünde iki seçenek var.

Bunlardan ilki yeni iPhone ve Mac modellerinde maliyeti dengeleyecek bir fiyat artışına gitmek. Ki bu Türkiye'deki yüksek vergi oranlarından dolayı bizim çok daha fazla hissedeceğimiz bir karar olur. Diğeri ise kâr payının erimesine izin veremek. Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan biri ürünlerinden elde ettiği yüksek kâr.

Apple'ın ürün katoloğunun büyük bir kısmını şirkete yüksek kâr bırakan amiral gemisi cihazlar oluşturuyor. Uzmanlara göre şirket sektör düzelene kadar kendi kârından vazgeçebiliir ve fiyatların aynı kalmasını sağlayabilir.

Bu hamle kullanıcılardan gelen tepkileri ve satışların düşmesini önleyebilir. Öte yandan ise Apple hisselerinin düşmesine neden olabilir. Tim Cook yöntiminin hangisini seçeceği ise şimdilik belirsiz.