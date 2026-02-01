iPhone Fold'un Pil Boyutu Şaşırttı: Apple İçin Bir Rekor

Apple, son yıllarda artan ve popüler hale gelen katlanabilir telefon piyasasına iPhone Fold olarak isimlendirilmesi beklenen modeli ile birlikte giriş yapmayı planlıyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre, katlanabilir iPhone'ın özellikleri ortaya çıktı. Ancak sızıntılarda batarya ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyordu. Peki, katlanabilir iPhone kaç mAh batarya sahip olacak? Gelin birlikte bakalım.

Katlanabilir iPhone Batarya Özellikleri?

Apple, bilindiği üzere hiçbir zaman iPhone modellerine yüksek mAh bataryalar eklemekten yana olmadı. Ancak hem artan kullanıcı talepleri hem de rakiplerin yüksek yoğunluklu silikon-karbon pil teknolojilerine geçiş yapması, şirketi bu alanda radikal bir hamle yapmaya itti. Bu strateji değişikliğinin somut bir örneği olarak Apple, iPhone 17 Pro Max modelini 5.088 mAh'lik güçlü bir batarya ile kullanıcıya sunmuştu. Katlanabilir iPhone'un ise daha büyük bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Son sızıntılara göre, iPhone Fold'un 5.500 ile 5.800 mAh arasında değişen silikon-karbon anot tabanlı bir batarya ile satışa sunulması planlanıyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, iPhone Fold, markanın şimdiye kadar ürettiği en büyük bataryalı akıllı telefon olarak tarihe geçecek. Aynı zamanda cihazda kullanılacak A20 Pro yonga setinin sunacağı üstün enerji verimliliği sayesinde pil ömrünün önemli ölçüde artması bekleniyor.

Batarya boyutunu karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Z Fold 7 önceki modellerde kullanılan 4.400 mAh, Google Pixel 10 Pro Fold ise 5.015 mAh'lik bir batarya kapasitesi sunuyor. Apple, Çinli rakiplerini hariç tutarsak iPhone Fold ile batarya konusunda önemli bir yükseltme yapmış olacak.