Teknoloji Devleri Borsada Çakıldı: Trilyon Dolarlık Şirketler 24 Saatte Rekor Değer Kaybı Yaşadı

Teknoloji sektörü hızla gelişmeye ve bu gelişim doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Öyle ki günümüzde Aple, NVIDIA, Alphabet (Google'ın çatı şirketi) ve Tesla gibi şirketler, sunduğu yenilikler sayesinde değerlerini milyar dolarlara değil trilyon dolar seviyesine çıkarmayı başarıyor.

Özellikle de yapay zeka alanındaki gelişmeler son zamanlarda NVIDIA gibi uzun zamandır bu alana yatırım yapan kuruluşların değerinin katlanarak artmasına neden oluyor. Ancak görünüşe gere bu yükseliş sonsuza kadar sürmedi. Bir süredir borsada düşüşte olan teknoloji şirketleri 24 saatte rekor değer kaybetti.

Teknoloji Şirketleri Borsada Rekor Seviyede Değer Kaybetti

Son 24 saat içerisinde teknoloji şirketleri borsada oldukça ciddi oranda değer kaybetti. Örneğin NVIDIA %11, Apple %10, Amazon %10, Tesla %10 ve Microsoft %9 değer kaybı gördü. Elbette ki ilk bakışta yüzde 10-11 gibi oranlar size yüksek gelmeyebilir.

Ancak bu şirketlerin değerinin birkaç trilyon dolar olduğunu düşünürsek yüzde 10 oranındaki bir düşüşün bile 250-300 milyar dolar kayba neden olabileceğini söylemek mümkün. Üstelik listede birkaç şirket olduğu için toplam kayıp yine trilyon dolar seviyesinde

Basit bir kıyas yapmak gerekirse Türkiye'deki en büyük şirketlerin ortalama piyasa değeri 10 ile 15 milyar dolar arası. Çoğunun ise toplam piyasa değeri 10 milyar doların altında. Ülkemizde decacorn olarak bilinen milyar dolar değerlemeye ulaşmış girişim sayısı da yine bir elin parmağından az.

Yine teknoloji şirketlerinin borsa performansına dönecek olursak toplan değer düşüşleri ise aşağıdaki şekilde:

NVIDIA: -%11

Tesla: -%10

Alphabet: -%11

Microsoft: -%9

Apple: -%10

Amazon: -%10

Meta: -%10

Düşüşün nedeni ise şimdilik kesin olmamakla beraber piyasadaki "rahatlama" olarak görülüyor. Zaman zaman yaşanan bazı gelişmeler, bazı şirketlerin değerinin olması gerekenden çok daha fazla yükselmesine neden oluyor.

Örneğin yapay zeka trendi ile NVIDIA'nın değerinin katlanarak artması gibi. Ancak zamanla piyasa normale dönerek bu aşırı değer kazanma unsuru dengeleniyor. Bazı uzmanlar yaşanan durumun bu olduğunu ileri sürse de şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor.