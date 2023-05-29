Telefonunuzu Bir Yıldır Gizlice Dinleyen Uygulama Keşfedildi!

Google Play uygulama mağazasında yer alan bir ekran kaydedici uygulamanın insanları bir yıl boyunca dinlediği ortaya çıktı.

Uygulama ilk olarak 2021 yılında yayınlandı ve günümüze dek çok sayıda kullanıcı tarafından indirildi. Başlarda kötü niyetli olmayan uygulama bir güncelleme sonrasında kötüye kullanılmaya başlandı.

iRecorder Screen Recorder Telefonunuzu Gizlice Dinliyor

İlk başta zararsız bir uygulama olan iRecorder Screen Recorder, son güncelleme ile birlikte her 15 dakikada bir ses kaydetmeye ve bu kayıtları uygulama geliştiricisinin sunucusuna şifreli bir bağlantı ile göndermeye başladı.

Uygulama mağazalarını ilgilendiren önemli bir tehdit olarak nitelendirilen bu durum, Gelişen Tehditlere Karşı Temel Güvenlik (ESET) adlı kurumun araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından belgelendi. Raporun kaleme alındığı blog yazısında Stefanko, uygulamanın mağazadan kaldırılana kadar 50 bin kez indirildiğini belirtti.

Google, bu tür sorunlarla mücadele etmek için bazı önlemler alıyor ve kullanıcılara, hangi uygulamaların veri paylaşım uygulamalarını değiştirdiğine ilişkin aylık bildirimler göndermeyi planlıyor.