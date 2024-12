CEO'su Gözaltına Alınan Telegram 2024 Yılında 1 Milyar Dolardan Fazla Gelir Elde Etti!

WhatsApp'tan sonra dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu Telegram, her anlamda oldukça hareketli bir yılı geride bırakmak üzere. Yaz aylarında CEO'su gözaltına alınan ünlü platform, hayata geçirdiği yeniliklerle pek çok yeni kullanıcı kazanırken, önemli derecede de gelir elde etti.

Aktarılanlara göre, tarihinde ilk kez gelir elde eden Telegram, 2024'ü oldukça karlı bir mali tabloyla bitirdi. Şirket, 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etmeyi başardı.

Bu yıl kullanıcı gizliliği konusundaki politikası ve yasa dışı faaliyetlere göz yumduğu iddialarıyla tartışma konusu olan Telegram, 2024 yılında önemli bir finansal dönüm noktasını geride bıraktı. CEO Pavel Durov, şirketin 2024’te ilk kez kar ettiğini elde etmeye başladığını duyurdu.

CEO'ya göre bu başarının arkasında 2022 yılında hayata geçirilen ve günümüzde 12 milyonu aşkın ücretli aboneye ev sahipliği yapan premium üyelik yatıyor. Ünlü platform bununla birlikte, işletmelere yönelik yeni ayrıcalıklar, reklam geliri paylaşım hizmeti, içerik üreticiler için ücretli paylaşım ve uygulama içi market gibi pek çok özellikten de da önemli derecede kazanç sağladı.

Telegram'ın bu yıl toplamda 1 milyardan fazla gelir elde ettiğini açıklayan Pavel Durov, şirketin yükselen karlılığını 2025’te de devam ettireceğini ve gelecekte halka açılabileceğini dile getirdi.

