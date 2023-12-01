Telegram'ın Yeni Özellikleri Tanıtıldı: Benzer Kanallar, Yeni Hikaye Seçenekleri ve Dahası!

Telegram, bu hafta Android ve iOS mesajlaşma uygulamaları için kullanıcılara bir dizi yeni özelliği daha kullanıma sundu.

Yeni özellikler, katılacak kanalları bulmanın daha kolay yollarının yanı sıra ödeme yapmayan Telegram kullanıcılarının sesten metne transkripsiyonuna erişimini sağlamak da dâhil olmak üzere kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Sesten Metne Transkripsiyon Herkes Tarafından Kullanılabilecek

Güncelleme sonrası bir blog yazısı yayınlayan Telegram, 4,99 dolarlık Telegram Premium aboneliği kapsamında kullanılabilen sesten metne transkripsiyon özelliğini artık herkesin kullanabileceğini açıkladı.

Ancak önemli nokta, ücretsiz kullanıcılar haftada sadece iki mesajı dönüştürebilecekken Premium abonelik sahipleri, özelliği sınırsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.

Benzer Kanallar ile Kanal Keşfi Çok Daha Kolay

Telegram ayrıca kullanıcılar yeni bir kanala katıldıklarında ilgi çekici olabilecek diğer genel kanalların bir listesini sağlayan 'Benzer Kanallar' özelliğini de tanıttı. Önerilen bu kanallar, abone tabanlarındaki benzerliklere göre otomatik olarak öneriliyor ve bu da sohbet etmek için benzer ilgi alanlarına sahip kişileri bulmayı kolaylaştırıyor.

Son güncellemedeki diğer yeni özellikler arasında sevdiklerinizin ya da favori kanallarınızın hikâyelerini kendi sayfanızda yeniden yayınlayarak bu kanalların kitlesini artırma, yeniden yayınlanan hikâyelere metin, ses ya da video mesajları gibi yeni içerikler ekleme ve hikâye yayınlayabilen kanallar için hikâye görüntülemelerini, paylaşımlarını ve tepkilerini gösteren bir performans istatistikleri görünümü yer alıyor.

Güncellemeyle gelen özelliklerin tam listesini Telegram'ın blogunda okuyabilirsiniz.