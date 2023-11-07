Telegram'ın Yeni Özelliği Benzersiz Ödüller Kazanmanızı Sağlayacak!

Telegram bugün erken saatlerde kanal sahiplerinin artık takipçilerine rastgele çeşitli ödüller sunmak için çekilişler düzenleyebileceğini duyurdu. Ayrıca uygulama, Telegram Premium'a ücretsiz abonelik alacak olan belirli kanallarda kazananları rastgele seçeceğini söyledi.

Bu ücretsiz abonelikler, organizatörlerin dağıttığı diğer ödüllere ek olarak sunulacak. Ücretsiz Telegram Premium abonelikleri kazanma şansı sunduğu doğrulanan kanallardan biri de Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'a ait.

Telegram Çekilişleriyle Bir Dizi Ödül Kazanılabilecek

Üstelik bu hediye Premium'ları kendiniz kullanmak zorunda olmayacaksınız. Premium kullanıcı olsanız bile bir arkadaşınıza iletebileceğiniz ücretsiz bir abonelik kazanmak için çekilişlere katılabileceksiniz.

Çekiliş oluşturmak isteyen kanal sahipleri, tüm abonelerin mi yoksa yalnızca yeni olanların mı katılabileceğini belirleyebilecek. Ayrıca belirli ülkeleri seçebilir veya katılımcıların diğer kanallara abone olmalarını da şart koşabilirler.

Çekilişlerin oldukça rağbet gördüğü sosyal medya kanalları düşünüldüğünde Telegram bu özelliğiyle daha da dikkat çekmeyi başarıyor.

Peki siz Telegram'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.