Telegram Birbirinden Kullanışlı Yeni Özelliklerini Duyurdu!

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Telegram kullanıcı deneyimini zenginleştiren hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Platform bugün yayınladığı kapsamlı bir güncellemeyle hem güvenlik tarafında hem de uygulama içi ekonomide yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturdu.

Özellikle giriş yaparken yaşanan SMS kodu bekleme çilesini bitiren yeni geçiş anahtarları ve dijital hediyelerin birer ticaret nesnesine dönüşmesi yeni gelen özellikler arasında dikkat çekiyor. İşte detaylar!

Telegram Geçiş Anahtarları Dönemine Geçiş Yaptı

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye taşımak adına "Geçiş Anahtarları" (Passkeys) dönemi resmen başladı. Artık hesabınıza giriş yaparken SMS kodu beklemek yerine cihazınızdaki yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak anında Telegram'da oturum açabileceksiniz.

Bu sistemde benzersiz şifreli anahtarlarınız doğrudan cihazınızda saklanıyor. Ayrıca iCloud veya Google Şifre Yöneticisi gibi sistemlerle senkronize çalışabilen bu özellik, SMS'in aksine ele geçirilmesi çok daha zor olduğu için günümüzde en güvenli giriş yöntemi olarak tanımlanıyor.

Söz konusu özelliği aktif etmek isteyen kullanıcıların Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Geçiş Anahtarı yolunu izlemeleri gerekiyor. Ancak şirket artık bir geçiş anahtarınız olsa bile hesabınızın bağlı olduğu telefon numarasını aktif tutmanızı tavsiye ediyor.

Telegram Hediyeleri İçin Telif Verilebilecek

Güncellemenin bir diğer önemli ayağı ise "Hediye Satın Alma Teklifleri". Hatırlarsanız Telegram geçtiğimiz dönemde profil hediyeleri özelliğini platforma getirmişti. Şimdi ise bu hediyeler artık birer yatırım aracına dönüşüyor.

Yeni güncelleme ile birlikte bir kullanıcının profilindeki hediyeyi beğendiğinizde o hediye için Yıldızlar veya TON kripto para birimi üzerinden satın alma teklifi verebiliyorsunuz. Telegram bu süreçte dolandırıcılığın önüne geçmek için bir garantör rolü üstleniyor.

Bu sistem kapsamında siz bir hediye için teklif verdiğinizde ödemeniz rezerve ediliyor. Eğer satıcı teklifi reddederse veya süre dolarsa paranız anında iade ediliyor. Satıcılar ise gelen teklifin hediyenin tahmini değerine ne kadar yakın olduğunu görebiliyor. Anlaşma sağlandığında hediye otomatik olarak yeni sahibine, ödeme ise satıcıya aktarılıyor.

Hikayelere Müzik Eklemek Kolaylaştı

Son olarak sosyal medya deneyimini de unutmayan Telegram hikaye paylaşımını daha eğlenceli ve kolay hale getirdi. Kullanıcılar artık hikaye oluştururken "Çıkartma Düğmesi" üzerinden doğrudan profil çalma listelerine erişip kayıtlı müziklerini hızlıca paylaşımlarına ekleyebiliyor.

Bahsi geçen özelliklerin kullanıma sunulduğu güncelleme an itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölgede kullanıcılara ulaşmaya başladı. Daha fazla bilgi için Telegram'ın konu hakkındaki blog yazısını ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz Telegram'ın bu finansal ve güvenlik odaklı hamleleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.