Telegram'ın Hikayeler Özelliği Ücretsiz Oldu: Peki Ne Avantajlar Sunuyor?

Telegram, ücretli özelliklerinden birini kullanıcılarına ücretsiz sunarak dikkat çekmeyi başarmış durumda. Şirket sevilen Hikâyeler özelliğini ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtı.

Yaklaşık birkaç hafta kadar önce Telegram yeni Hikâyeler özelliğini tanıtmış, bu özelliği Premium abonelerine özel olarak sunmuştu. Premium olmayan kullanıcılar özelliği kullanamıyorlardı.

Telegram ekibinin bugün getirdiği yeni güncelleme ile Hikâyeler özelliği ücretsiz olarak tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda.

Telegram'ın Hikâyeler Özelliği Neler Sunuyor?

Kullanıcılar, paylaştıkları her hikâye için takipçi kitlesini kontrol edebiliyor. Bu, herkesi, belirli kişileri, bir avuç seçilmiş kullanıcıyı veya yakın arkadaşların bir listesini kapsayacak şekilde düzenlenebileceği anlamına geliyor.

Telegram Hikâyeleri, ana sohbet ekranınızın en üstünde yer alıyor ancak tercihinize bağlı olarak gizlenebiliyor.

Telegram Hikâyelerinde bağlantılar, metin ekleme ve başkalarını etiketleme gibi Instagram'dan aşina olunan özellikler yer alıyor.

Kullanıcılar Instagram'a kıyasla hikâyeleri 6, 12, 24 ve 48 saat veya hatta süresiz olarak ayarlama esnekliğine sahip.

Kullanıcılar yine Instagram'a kıyasla yayınlamış olduğu hikâye üzerinde düzenleme yapabiliyor.

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