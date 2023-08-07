Telegram'da Veri İhlali Yaşandı: Uygulamaya Erişim Engeli Geldi!

Güvenli mesajlaşma ve iletişim uygulaması olarak bilinen Telegram, kişisel verilerin ihlal edilmesi gerekçesiyle engellendi. Irak İletişim Bakanlığı, hem ulusal güvenlik endişesinden kaynaklı hem de kişisel veri ihlali gerekçeleriyle uygulamanın kalıcı olarak erişime kapatıldığını duyurdu.

Artık Irak'ta Telegram Kullanılamayacak

Ülkede yaygın olarak kullanılan Telegram, kötü niyetli bazı durumların söz konusu olması nedeniyle önlem alınmasını zorunlu bir noktaya taşıdı. Uygulamaya kayıtlı olan vatandaşların bazılarının kimlik bilgilerinin çalınması, açık adresleri ve diğer aile üyeleri gibi oldukça özel bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi.

Bu durumu tespit eden İletişim Bakanlığı da uygulamanın hassas verile kötüye kullandığını gerekçe gösterdi ve uygulamayı erişime kapattı. Konu hakkında daha önce Telegram'a talepler iletilmiş ancak herhangi bir sonucu varılmaması nedeniyle de bu kararın alınması zorunlu olarak gerçekleşmiş.

Irak'ta kişisel veri ihlalinin yanı sıra uygulamayı çeşitli terör örgütlerinin ve kötü niyetli grupların kullanıldığı da tespit ediliyor. Bu durum da olabilecek saldırıların ulusal güvenliği tehdit etmesini sonucu doğuruyor.

İletişim Bakanlığı, vatandaşların kişisel verileri ve ülke güvenliği tehdit altına girmediği sürece iletişim özgürlüğüne saygı duyduklarını ve bunu savunduklarını belirtti. Uygulama tarafının ise şu an için olayla ilgili herhangi bir açıklaması yok.

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