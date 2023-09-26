Telegram Hikayelere Bir Dizi Yeni Özellik Geldi!

Geçtiğimiz ay 10. yılını kutlayan Telegram, hem normal hem de Premium kullanıcılar için bir dizi yeni özellik ve iyileştirme duyurdu. Bu güncellemede yer alan en önemli değişiklikler arasında kanalların hikâye yayınlama yeteneği ve artık hikâyelerde kullanılabilen yeni tepki çıkartmaları yer alıyor.

Bugünden itibaren Telegram kullanıcıları tıpkı Discord'daki takviye sistemi mantığıyla kanallara destek vererek hikâyeler yayınlama yeteneği sağlayabilecek.

Her kanal daha fazla destek kazandığında seviye atlayabilir ve daha da önemlisi, her seviye için Telegram kullanıcıları günde bir ek hikâye yayınlayabilir.

Kanal Hikayeleri Discord Vari Bir Sisteme Büründü

Telegram ayrıca kanalların özel bir bağlantı kullanarak abonelerden destek isteyebileceğini de duyurdu. Bağlantı, Kanal Bilgisi/Daha Fazla/İstatistikler/Destekler bölümüne giderek oluşturulabilir durumda.

Ek olarak, bir kanal hikâyelerin kilidini açtığında, Telegram Premium aboneliği olan yöneticiler Kanal Bilgisi sayfasındaki artı simgesine dokunarak gönderi paylaşabilecekler.

Tüm bunların yanı sıra en son güncelleme hikâyelere tepki çıkartmaları ekleme olanağı sunuyor. Kanallar tarafından yayınlanan her hikâye, kullanıcıların her bir tepkiyi kaç kişinin seçtiğini görmelerini sağlamak için artık tepki sayaçlarını gösterecek. Bir tepki çıkartması eklemek isteyenler için de çıkartma panelinde yeni bir simge artık mevcut. Premium aboneler, normal çıkartmalara ek olarak özel emojilerinden herhangi birini kullanabilecekler.

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