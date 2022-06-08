Telegram Premium Aboneliğin Avantajları ve Fiyatı Belli Oldu

En iyi mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni özelliklerle düzenli olarak güncelleniyor. Daha önce Telegram'a geleceğini duyurduğumuz premium abonelik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gizlilik odaklı sosyal mesajlaşma platformu Telegram'ın yeni "Telegram Premium" aboneliğinin fiyatı ve sağlayacağı özellikler belli oldu.

Meta'ya ait sosyal platformların aksine Telegram tamamen ücretsizdir. Bu noktada her uygulama ücretsiz olsa da reklam vb. yollar üzerinden kullanıcılar para ödemese de kullanıcılar üzerinden para kazanılan bir model mevcut. Telegram da ise daha önce pek çok araştırmacı şirket bu konuyu araştırsa da herhangi bir reklam geliri bulunmadığı iddia ediliyor.

2021'de Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, herkese açık kanalların gönderilerine reklam yerleştirmenin yeni yollarını araştırıyordu. Şirkete göre Telegram'ın deneysel reklamları gerçeğe dökülürse yalnızca 160 karakter sınırı olan küçük gönderiler olacak ve harici bağlantılar içermeyecek ancak reklamların belirli bir kanala bağlantısı da olacak.

Mesajlaşma uygulamasına gelmesi planlanan bu reklamlara ek olarak, Telegram yeni bir premium abonelik planı getiriyor ve bu sayede kullanıcılar reklamlardan kurtulmanın yanı sıra pek çok avantaja da sahip olacak. Şirket, 4,99 dolardan başlayacağı ve mesajlaşma uygulamasının kısıtlamalarını azaltacağı bildirilen bir abonelik platformu başlatmayı planlıyor.

Platforma gelen yeni özellikleri takip eden bir Telegram kanalı, platforma premium abonelik planı ile gelmesi beklenen özelliklerin bir listesini paylaştı.

Telegram Premium Abonelik Avantajları

4 GB yükleme boyutu

Daha hızlı indirme hızı

Sesten metne dönüştürme

Reklamsız kullanım

Benzersiz tepkiler

Premium abonelere özel çıkartmalar

Gelişmiş sohbet yönetimi

Profil rozeti

Hareketli avatarlar

Ek uygulama simgeleri

Telegram Premium, şu anda Android için beta sürümünde yayında ancak şu anda hizmete abone olmak mümkün değil.