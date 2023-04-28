Telegram'a Bir Yasak Skandalı Daha: Ülke Genelinde Yasaklandı!

Telegram en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri ve bazı rakiplerinden çok önce uçtan uca şifrelenmiş sohbetler sunmasıyla popülaritesini artmıştı ancak Telegram, insanların platformda paylaştıklarına müdahale etmeme politikası nedeniyle farklı hükûmetlerle pek çok sorunla karşı karşıya kaldı ve bu da uygulamanın Brezilya'dan tekrar yasaklanmasına neden oldu.

Çarşamba günü Brezilya'da bir mahkeme, şirketin aşırılık yanlısı nefret mesajları paylaşan kullanıcılara ilişkin kişisel verileri açıklama taleplerini reddetmesi nedeniyle Telegram'ın ülkede askıya alınmasına karar verdi. Brezilya mahkemesi, Brezilya'daki bir okulda toplu katliamdan sorumlu bir gencin Telegram'daki nefret söylemi gruplarının bir parçası olduğunu ortaya çıkaran bir soruşturmanın ardından bu kullanıcılardan veri talep etti.

Telegram, Brezilya'da Kalıcı Olarak Tekrar Yasaklandı

Bu, Telegram'ın Brezilya'da ilk kez yasaklanışı değil. Geçtiğimiz yıl platform, sahte haberlerin ve tehlikeli içeriklerin paylaşımını engelleme konusunda yerel makamlara uymamakla suçlandıktan sonra bir Brezilya mahkemesi tarafından askıya alınmıştı.

Ancak bu kez durum farklı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kişisel kanalında bir açıklama paylaşarak Brezilya mahkemesi tarafından talep edilen verilerin elde edilmesinin "teknolojik olarak imkânsız" olduğunu söyledi. Durov ayrıca Telegram'ın yerel yasalar nedeniyle Çin, İran ve Rusya (uygulamanın oluşturulduğu yer) gibi ülkeleri çoktan terk ettiğini ve uygulamanın aynı nedenle Brezilya'yı da terk edebileceğini söyledi.

Telegram, şirketin Brezilya mahkemesinin kararına itiraz ettiğini ve bu anlaşmazlık sona erene kadar uygulamanın ülkede kullanılamayacağını söyledi. Bu yılın başlarında Brezilya hükûmeti de Twitter'ı okullardaki şiddet saldırılarıyla ilgili içeriği denetlemesi ve silmesi konusunda uyarmıştı.