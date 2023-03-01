Telegram'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Güç Tasarrufu Modu ve Dahası!

Popüler mesajlaşma platformu Telegram bu hafta MacOS uygulaması için MacBook kullanıcılarına odaklanan ve yeni bir özellik içeren bir güncelleme yayınladı. "Güç Tasarrufu Modu" olarak adlandırılan seçenek, dizüstü bilgisayarlarda pil ömründen tasarruf etmek için birden fazla kaynak yoğun işlemi devre dışı bırakıyor.

Özellik, macOS için Telegram uygulamasının 9.4.1 sürümüyle birlikte geliyor ve kullanıcılar tarafından Telegram'ın ayarları aracılığıyla etkinleştirilebiliyor. Özellik açıkken, Telegram animasyonlar, otomatik oynatılan videolar ve GIF'ler ve diğer arayüz efektleri gibi bazı yoğun güç gerektiren özellikleri devre dışı bırakıyor. Sonuç olarak uygulama daha az donanım kaynağı ve daha az güç kullanıyor.

Güç Tasarrufu Modu Nasıl Çalışıyor?

Yine de, kullanıcı Güç Tasarrufu Modu'nun nasıl çalışacağını özelleştirebilir. Örneğin bu mod etkinleştirildiğinde sadece bazı efektleri ve animasyonları kapatmayı seçebilirsiniz. Ayrıca MacBook'un pili belirli bir şarj seviyesine ulaştığında Güç Tasarrufu Modu'nu otomatik olarak etkinleştirme seçeneği de var.

Bu özellik MacBook'ları hedeflese de masaüstü kullanıcıları da Telegram'ı daha hızlı hâle getirmek için Güç Tasarrufu Modu'ndan yararlanabilirler ve bu, daha az güçlü donanıma sahip eski makineler için oldukça önemli. Yeni moda ek olarak Telegram, güncellemenin hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte geldiğini söylüyor.

Mac için iki farklı Telegram uygulaması olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hafta güncellenen macOS için Telegram, yerel teknolojilerle oluşturulmuş Mac için özel olarak oluşturulmuş bir sürümdür. Bununla birlikte Mac kullanıcıları macOS, Windows ve Linux'ta çalışan evrensel bir uygulama olan Telegram Masaüstü uygulamasını da indirme seçeneğine sahip.