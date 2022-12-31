Telegram 2023 İçin Yeni Özellikler Duyurdu

Sohbet uygulamaları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Whatsapp ve iMessage'ın bazı politikaları, son günlerde kullanıcıları Telegram gibi alternatif uygulamalara yöneltti. Artan kullanıcıları elinde tutmak isteyen Telegram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Telegram 2023 yılı için yeni özellikler duyurdu. Telegram yeni özellikleri içerisinde gizliliğe önem veren kullanıcılar için önemli geliştirmeler yer alıyor.

İşte Telegram'a Eklenecek Olan Özellikler

Gizli Medya

Telegram'da artık fotoğraf ve videoları da aynı mesajlarda olduğu gibi gizlemek mümkün hale geldi. Medya dosyalarınızı gönderirken gizli medya seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Mesajı alan kullanıcılar, üstüne tıklayana kadar medyayı görmeyecek.

Sıfır Depo Kullanımı

Telegram, artan depolamaları daha iyi şekilde yönetebilmeniz için önemli geliştirmeler duyurdu. Sıfır depolama kullanımıyla birlikte medya ve mesajları otomatik kaldırma seçenekleri çeşitlendi. Ayrıca pasta grafiklerde Telegram kaynaklı depolama çok daha kolay bir şekilde yönetilebilir hale geldi.

Yeni Çizim ve Metin Araçları

Telegram, üzerinde çalıştıkları çizim ve metin araçlarını çeşitlendiriyor. Halihazırda gelişmiş olan Telegram medya düzenleyicisine hareketli resim, yeni metin boyutları ve fontları eklendi.

Düzenlenebilir Profil Resimleri

Listenizde ekli olan kişilere profil resmi önermek, artık Telegram'la mümkün. Tek yapmanız gereken kişinin profilinin üstüne tıklayarak dilediğiniz resmi yüklemek. Ayrıca düzenlenebilir profil resimleriyle birlikte telegram içerisinde yalnızca belirlediğiniz gruptaki kişilere özel profil fotoğrafı belirleyebileceksiniz.

Grup Üyelerini Gizleme

Telegram'ın en çok kullanılan özelliklerinden olan gruplar, artık grup üyelerini gizleme seçeneğiyle kullanım açısından daha da çeşitlenebilir hale geldi. 100'den fazla kullanıcısı olan grup yöneticileri, diledikleri takdirde üye listesini gizleyebilecek.

Android Animasyonları

2023 Telegram güncellemesi ile birlikte Premium sahibi Android kullanıcıları için yeni animasyonlar, hareketli ifadeler ve emojiler ekleniyor.