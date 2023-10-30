Telegram'a Bir Dizi Yeni Özellik Geliyor: Yanıt ve Bağlantı Özelleştirmeleri!

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yanıtlar ve bağlantı paylaşımı gibi özelliklere daha fazla seçenek ekliyor. Son güncelleme ile gelen yeni değişiklikler, bu iki özellik için daha fazla özelleştirilebilirlik ve bir dizi başka küçük iyileştirme vaat ediyor.

Mesaj Yanıtlarını Özelleştirme

Telegram'ın 2015 yılında yanıtlar özelliğini tanıtmasından bu yana ilk kez, uygulama herhangi bir mesajın belirli bölümlerini alıntılama olanağı sunuyor. Telegram kullanıcıları artık bir animasyonla orijinal mesajdaki tam konuma odaklanmak için alıntıya dokunabilecekler.

Bunu denemek için mesaja dokunun (iOS'ta basılı tutmanız gerekir), ardından metni seçmek için basılı tutup sürükleyin ve "Alıntı" seçeneğini seçin.

Ayrıca Telegram kullanıcıları diğer sohbetlere de yanıt gönderebilecekler. Farklı bir sohbette yanıt vermek için artık giriş alanının üzerindeki yanıt çubuğuna dokunabilir, "Başka Bir Sohbette Yanıtla"yı seçebilir ve ardından nereye göndermek istediğinizi seçebilirsiniz.

En son Telegram güncellemesiyle gelen bir başka gelişme de bir yanıtta birden fazla alıntı dâhil olmak üzere herhangi bir metne alıntı biçimlendirmesi ekleme özelliğini içeriyor. İçerik menüsü böylelikle daha akıcı bir deneyim sunacak şekilde güncellenmiş olacak.

Özelleştirilebilir Bağlantı Önizlemeleri

Bağlantı önizlemeleri özelliği de kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamak için tamamen yenileniyor. Örneğin, Telegram kullanıcıları artık medyanın boyutunu değiştirebilir, önizlemenin nerede görüneceğini (mesajın üstünde veya altında) seçebilir ve birden fazla bağlantı varsa hangi bağlantının önizleneceğini seçebilir. Son olarak, artık bir bağlantıyı açmak için önizleme alanında herhangi bir yere dokunabilirsiniz.

Premium kullanıcılar için ise Telegram, bir renk veya renk kombinasyonu seçerek hesaplarını daha fazla özelleştirme seçeneği ekliyor. Bu özel özellik, bir hesabın tüm gruplardaki adının rengini, gönderdikleri bağlantıları ve mesajlarına verilen yanıtları değiştirecek.

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