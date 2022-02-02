Telegram, Yeni Video Stickerlar ve Daha Fazlasıyla Whatsapp’a Meydan Okuyor!

Sunduğu özelliklerle oldukça ilgi çeken mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni güncellemesiyle resmen WhatsApp’e meydan okuyor. Birçok konuda kullanıcılara rakibi WhatsApp’ten daha fazla özellik sunan Telegram, şimdi de mesaj tepkilerinde iyileştirme ve yeni video stickerlarıyla uygulamayı daha eğlenceli bir hale getirmeye hazırlanıyor.

Zaman zaman en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın çökmesi kullanıcıları farklı alternatifler aramaya itebiliyor. Sektörde bir rakip haline gelen iki şirket, kullanıcıları memnun etmek ve daha fazla özellik sunmak için birbiriyle yarışıyor. İşte Telegram uygulaması da son güncellemesiyle hem Android hem de iOS kullanıcıları için dört önemli yükseltme getiriyor.

Video Sticker Özelliği

Bunlardan ilki video sticker özelliği. Telegram çıkartma kataloğunda genişlemeye gitti ve fotoğrafların yanı sıra videolardan da stickerlar oluşturmayı amaçlayan yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik önceden de var olsa da bunu yapabilmek için Adobe Illustrator gibi programlardan destek almak gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle artık buna gerek kalmayacak.

Videolardan dönüştürülebilen bu stickerlar artık Telegram’a eklenerek kkolay bir şekilde oluşturulabilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendi çıkartma paketlerini yayınlayabilecek ve başkalarının da çıkartma paketlerini indirebilecek.

Yeni Tepkiler Ve Hareketli Emojiler Özelliği

Bunun yanında şirket, mesaj tepkileri ve emojiler üzerinde de geliştirmeye gitti. Gelen son güncellemede kullanıcılar mesaj tepkileri için daha fazla seçenekle karşılaşacak ve simgeye basılı tutulduğunda tepkinin şiddeti de artırılabilecek. Ek olarak birebir sohbetlerdeki ‘Etkileşimli Emoji’ deneyimi de genişleyecek.

Geliştirilmiş Navigasyon Özelliği

Son olarak Telegram, son güncellemesiyle ‘Geliştirilmiş Navigasyon’ özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellik, kullanıcıların daha pratik bir kullanım sağlamasını amaçlıyor. Kişiler uygulamayı kullanırken son mesajlaştıkları kişilerin listesini açmak için eklenen sohbet kutularını ‘Geri’ butonu sayesinde gömebilecekler. Bu sayede Telegram kullanıcıları, sık sık görüştüğü kişilerle daha kolay iletişim kurabilecek.