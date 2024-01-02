Telegram'ın Yeni Güncellemesi Yayında: Yepyeni Çağrı Arayüzü ve Animasyonlar!

Telegram, sesli ve görüntülü aramalar için yeni bir görünüm sunan 10.5.0 sürümünün yanı sıra artık Android'de kullanılabilen yenilenmiş bir mesaj silme animasyonu sunan yeni bir güncellemeyi yayınladı.

Mesajlaşma Telegram'ın sunduğu ana özellik olsa da, sesli ve görüntülü aramalar da özellikle uçtan uca şifrelenmiş oldukları için uygulamanın kullanışlı özellikleri arasında yer alıyor.

Telegram'ın 10.5.0 Güncellemesi Uygulamaya Neler Getiriyor?

Bu son güncellemede Telegram, sesli ve görüntülü aramalar için kullanıcı arayüzünü yeni animasyonlar ve daha iyi bir genel görünümle yeniden tasarladı ve özellikle yeni kullanıcı arayüzü daha az kaynak harcıyor ve önemli ölçüde performans artışı sağlıyor. Telegram yeni güncellemeyi şu şekilde özetliyor:

"Bu güncellemede çağrı arayüzünü tamamen yeniden tasarladık, yeni animasyonlar ve aramanın durumuna göre dinamik olarak değişen güzel arka planlar ekledik. Yeni arayüz eskisine göre daha az kaynak gerektiriyor, bu da pil ömründen tasarruf sağladığı ve eski cihazlarda uygulamanın artık daha iyi çalıştığı anlamına geliyor."

Duyuru yazısında ayrıca çağrı kalitesinin de iyileştirildiği ve 2024 yılında daha fazla iyileştirmenin geleceği belirtiliyor.

Bu güncellemenin yanı sıra ilk olarak Telegram'ın iOS uygulamasında ortaya çıkan yeni bir mesaj silme animasyonu şimdi Android'e de geliyor.

Son olarak Telegram bu güncellemede botları daha da geliştiriyor. Öyle ki botlar artık mesajlara tepki verebiliyor, alıntılanan mesajlarla çalışabiliyor, yanıtlar gönderebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.

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