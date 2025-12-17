Bu Haberi Okuduktan Sonra Televizyonunuzu Çöpe Atmak İsteyeceksiniz

Yeni bir televizyon alırken en çok neye dikkat edersiniz? Muhtemeln pek çoğunuzun cevabı boyutu ya da kullanılan panel tipi olacaktır. Görünüşe göre artık bu kriterlere gizlilik özelliğini de eklemeniz gerekecek. ABD'de açılan bir davaya göre bazı TV markaları saniyede iki kez ekran görüntüsü alarak kullanıcılarının verilerini topluyor.

Akıllı Televizyonunuz İzlediğiniz Şeylerin SS'ini Alıyor Olabilir

ABD'de açılan bir dava, teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi oturdu. İddianameye göre hepimizin evinin merkezinde olan televizyonlar düşündüğümüz kadar masum değil. Üstelik neredeyse hangi markayı alırsanız alın durum böyle.

Neredeyse yüz yıllık bir teknoloji olan televizyon, zaman içerisinde oldukça değişti. Bunun en modern halinin özel tv kanalları olduğuna inanılırken, 2010'lardaki dijital platformların yükselişi ile bu da değişti.

Artık insanlar TV kanalları yerine Netflix, Prime Video ve benzeri dijital içerik platformlarını tercih etmeye başladı. Bu da akıllı TV'lere olan talebi ciddi oranda artırdı. Öyle ki günümüzde yerli markaların kumandaları bile Netflix gibi platfomların tuşlarına yer veriyor.

Ancak, akıllı televizyon teknolojisi bütün avantajlarına rağmen bazı problemleri de beraberinde getirebiliyor. İddiaya göre bunlardan biri de kişisel verilerin gizliliği. İçinde akıllı kelimesi geçen bir cihazın kişisel verilerinizi toplamadığına inanmak saflık olur.

Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak bir sınır çizilmezse aç gözlü teknoloji üreticileri veri toplama uğruna sınırlarınızı fazlaca ihlal edebilir. Bunun en büyük örneği ABD'deli dava gibi görünüyor.

Akıllı Telefon Üreticileri ABD'de Davalık Oldu

Teksas Savcılığı, aralarında Sony, Samsung, LG, TCL ve Hisense'in de bulunduğu pek çok markanın bu sınırları ihlal ettiğine inanıyor. İddianameye göre söz konusu markalar televizyonlarında "Otomatik İçerik Tanıma" (ACR) adı verilen bir teknoloji kullanıyor.

İlk etapta kulağa çok da kötü gelmeyen bu teknoloji her yarım saniyede bir ekranınızın fotoğrafını çekiyor. Yani televizyonunuzun açık olduğu her saniye siz ne izliyorsanız, bunun iki kez fotoğrafı çekiliyor ve bunun verisi üretici firmaya gönderiliyor.

ACR Yeni Bir Teknoloji Değil

İngilizcesi Automated Content Recognition olan ACR aslında yeni bir teknoloji değil. Gerçekten de var ve pek çok marka televizyonda kullanılıyor. Üreticiler bunu özelleştirilmiş reklamlar ve şunu izleyen bunu da beğendi içeriklerini göstermek için kullanıyor. Ancak ekran görüntüsü kısmı tartışmaya açık.

Bunun sınırları üreticiden üreticiye değişiyor. Kimisi bunu daha etik çerçeveler içerisinde yaparken kimileri bu verileri nasıl topladığı konusunda yeterince şeffaf değil. Davaya konu olan hangi üretici hangi kategoride şimdilik belirsiz.

Yine de tek bir şey gerçek ki o da adında akıllı geçen her ürün bir şekilde hayatımızı didik didik ederek bizle ilgili tüm bilgileri topluyor ve bunları kullanmayı bırakmadığımız sürece yapabileceğimiz hiçbir şey yok.