Netflix EA'a Rakip Oluyor: Yeni Ücretsiz FIFA Oyununu Duyurdu!

Dijital yayın devi Netflix, bir yandan Warner Bros ile satın alma görüşmelerini sürdürürken oyun dünyasındaki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak platform abonelerine sunduğu oyun kütüphanesini genişletmek için şimdi de futbol dünyasının patronu FIFA ile masaya oturdu.

Hatırlayacağınız üzere 2022 yılında EA Sports ile yollarını ayıran FIFA'nın oyun dünyasında hangi yapıma lisans vereceği uzun süredir merak ediliyordu. Kulislerde 2K Games iddiaları gündemde dolaşırken Netflix cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Şirket FIFA lisanslı yeni futbol oyununu resmen duyurdu. İşte detaylar!

Netflix'in Yeni FIFA Oyunu Neler Sunacak?

Futbol oyunlarının vazgeçilmez parçalarından olan FIFA lisansı, EA Sports ile uzun yıllar süren ortaklığın sona ermesinin ardından bir süredir boştaydı. Pek çok oyunsever yeni bir konsol oyunu beklerken FIFA rotayı mobil dünyaya ve dijital yayıncılığa çevirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Netflix'in yayınlayacağı yeni FIFA mobil oyunu Delphi Interactive tarafından geliştirilecek. Şirket söz konusu yapımın 2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvanın heyecanını en saf haliyle kullanıcılara yaşatacağını belirtiyor.

Oyunun en dikkat çeken yanı ise ücretsiz ve erişilebilirliğinin oldukça kolay olması. Netflix tarafından "Öğrenmesi hızlı, ustalaşması heyecan verici" olarak tanımlanan oyun hem tek oyunculu hem de çevrimiçi modlara ev sahipliği yapacak. Üstelik bu deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan tek şey bir Netflix üyeliği ve bir akıllı telefon olacak.

Ne Zaman Çıkacak?

Netflix kesin bir tarih vermekten kaçınsa da oyunun ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu bağlamda oyunun turnuvanın açılış maçı olan 11 Haziran 2026 tarihinden önce, muhtemelen bahar aylarında Netflix kütüphanesindeki yerini alması bekleniyor.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Netflix ve FIFA iş birliği EA Sports yapımları kadar başarılı olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.