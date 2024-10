Telltale'in Batman Oyunlarını Oynamayanlara Müjde: Bazı Bölümleri Ücretsiz Oldu!

Telltale tarafından geliştirilen Batman: The Enemy Within ve Batman: The Telltale Series isimli oyunları henüz oynamayan oyuncular için harika bir karar alındı. İki oyundaki bazı oyunlar artık ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Batman: The Enemy Within ve Batman: The Telltale Series'i Ücretsiz Oynama Fırsatı

Xbox mağazasında Batman: The Enemy Within'in ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümleri ücretsiz oldu. Xbox konsolunuz üzerinden bu bölümleri herhangi bir ücret ödemeden oynamaya başlayabilirsiniz.

İlk bölüm ise 14 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla ilk bölümü çok uygun fiyata satın alarak oyundaki tüm bölümleri oynayabilirsiniz. Oyunun toplamda beş bölümden oluştuğunu belirtelim.

Xbox mağazasında Toplamda beş adet bölümden oluşan Batman: The Telltale Series'in üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümleri ücretsiz oldu. İkinci bölüm 16,20 TL, ilk bölüm ise 14 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla 30,24 TL karşılığında tüm bölümleri oynayabilirsiniz.

Batman: The Enemy Within 2017 yılının ağustos ayında, Batman - The Telltale Series ise 2016 yılının ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. İki oyun da satışa sunulduğu dönemde büyük beğeni toplamıştı.

Telltale tarafından geliştirilen Batman oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyunlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.