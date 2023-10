Telltale Games Yeniden mi Batıyor? Şirkette İşten Çıkarmalar Doğrulandı!

The Expanse: A Telltale Series ve yakında çıkacak olan The Wolf Among Us 2 gibi yapımların arkasındaki Telltale Games, eski bir çalışanın sosyal medyada paylaştığı ve ekibinin "çoğunun" geçen ay işten çıkarıldığını iddia eden mesajının ardından stüdyoda işten çıkarmalar olduğunu doğruladı.

Telltale'de işten çıkarma haberleri, 2018'de kapanan stüdyoda hem mevcut hem de orijinal ekipte çalışan sinematik sanatçı Jonah Huang'ın stüdyonun "pek çok kişiyi Eylül başında işten çıkardığını" iddia etmesinin ardından dolaşmaya başladı.

Huang ayrıca Telltale'in 2024'e ertelemesinden önce bu yıl yayınlanması planlanan The Wolf Among Us 2 için önemli sıkıntılar yaşadığını söyledi fakat bir Gizlilik Sözleşmesi nedeniyle geliştirme durumu hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

"Ekibimiz çok küçüktü ve oyun için gerçekten heyecanlıydım. Telltale henüz ne olduğunu kamuoyuna açıklamadı."

Telltale Games Çalışanlarının Bir Kısmını Neden İşten Çıkardı?

Eurogamer'ın sorusuna yanıt veren Telltale, stüdyodaki iş kayıplarını doğruladı.

"Mevcut piyasa koşulları nedeniyle, ne yazık ki Telltale ekibimizden bazılarının işine son vermek zorunda kaldık. Bu yolculuk boyunca gösterdikleri özveri için herkese minnettarız ve bu karardan etkilenen herkesi desteklemek için çalışıyoruz."

Telltale işten çıkarmalardan etkilenen çalışan sayısını açıklamadı ancak oyunlarının durumuyla ilgili olarak "hâlihazırda geliştirme aşaması devam eden oyunların aynı şekilde kaldığı yerden devam edeceğini" söyledi.

Peki siz Telltale'in durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eski şaşaalı günlerine geri dönebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.