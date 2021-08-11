Temmuz Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Belli Oldu

Bildiğiniz gibi her yeni aya girmemizle birlikte, Sony Interactive Entertainment da bir önceki aya ilişkin PlayStation Store istatistiklerini paylaşıyor. Bugün itibarıyla yeni bir liste hazırlayan Japon teknoloji devi, Temmuz ayının en çok indirilen PS Store oyunlarını kullanıcılar ile paylaştı.

Temmuz Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Hangileri?

Yeni yayınlanan listeye bakacak olursak, Amerika, Avrupa ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 kullanıcıları, geride bıraktığımız ay içerisinde FIFA 21 ile daha fazla vakit geçirmişler. Aynı şekilde Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 4 kullanıcılarının da tercihi FIFA 21 olmuş iken, Amerika ve Kanada’daki PlayStation 4 kullanıcıları ise Grand Theft Auto V oyununda günlerini gün etmişler.

PlayStation VR tarafında Amerika, Avrupa ve Kanada genelinde Beat Saber zirvede bizi karşılar iken, bu bölgelerdeki ücretsiz oyun tercihi de Splitgate’ten yana kullanılmış. Güncel listelerin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21 Next Generation

Ratchet & Clank: Rift Apart

Call of Duty: Black Ops Cold War

Tribes of Midgard

F1 2021

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Demon’s Souls

MLB The Show 21

It Takes Two

Returnal

Mortal Kombat 11

Metro Exodus

Dead by Daylight

HITMAN 3

Chivalry 2

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Avengers

FINAL FANTASY XIV Online

Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21

F1 2021

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Black Ops Cold War

Metro Exodus

Ratchet & Clank: Rift Apart

Tribes of Midgard

It Takes Two

NBA 2K21 Next Generation

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Demon’s Souls

Assassin’s Creed Valhalla

HITMAN 3

Mortal Kombat 11

Returnal

Chivalry 2

Dead by Daylight

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE

Control: Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Grand Theft Auto V

NBA 2K21

Call of Duty: Black Ops Cold War

Minecraft

Red Dead Redemption 2

The Crew 2

Call of Duty: Modern Warfare

UFC 4

FIFA 21

Friday the 13th: The Game

MLB The Show 21

Dead by Daylight

THE FOREST

Need for Speed Heat

Rust Console Edition

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

ARK: Survival Evolved

Fall Guys: Ultimate Knockout

Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

FIFA 21

Grand Theft Auto V

F1 2021

Minecraft

The Crew 2

NBA 2K21

Call of Duty: Black Ops Cold War

Red Dead Redemption 2

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

Call of Duty: Modern Warfare

Fall Guys: Ultimate Knockout

The Witcher 3: Wild Hunt

The Forest

Far Cry 5

Friday the 13th: The Game

JUMP FORCE

Need for Speed Heat

Anthem

ARK: Survival Evolved

Assassin’s Creed Odyssey

Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Sniper Elite VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

SUPERHOT VR

Swordsman VR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Paranormal Activity: The Lost Soul

Drunkn Bar Fight

Batman: Arkham VR

Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Sniper Elite VR

SUPERHOT VR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Swordsman VR

Paranormal Activity: The Lost Soul

Marvel’s Iron Man VR

RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları

Splitgate

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Genshin Impact

Rocket League

Apex Legends

Rec Room

Brawlhalla

Destiny 2

Rogue Company

Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları