Temmuz Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Belli Oldu
Temmuz'da en çok indirilen PS Store oyunlarının listesi yayınlandı. Haberimizin içeriğinde, PS4 ve PS5 kullanıcılarının ilgi gösterdiği oyunları görebilirsiniz.
Bildiğiniz gibi her yeni aya girmemizle birlikte, Sony Interactive Entertainment da bir önceki aya ilişkin PlayStation Store istatistiklerini paylaşıyor. Bugün itibarıyla yeni bir liste hazırlayan Japon teknoloji devi, Temmuz ayının en çok indirilen PS Store oyunlarını kullanıcılar ile paylaştı.
Temmuz Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Hangileri?
Yeni yayınlanan listeye bakacak olursak, Amerika, Avrupa ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 kullanıcıları, geride bıraktığımız ay içerisinde FIFA 21 ile daha fazla vakit geçirmişler. Aynı şekilde Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 4 kullanıcılarının da tercihi FIFA 21 olmuş iken, Amerika ve Kanada’daki PlayStation 4 kullanıcıları ise Grand Theft Auto V oyununda günlerini gün etmişler.
PlayStation VR tarafında Amerika, Avrupa ve Kanada genelinde Beat Saber zirvede bizi karşılar iken, bu bölgelerdeki ücretsiz oyun tercihi de Splitgate’ten yana kullanılmış. Güncel listelerin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21 Next Generation
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Tribes of Midgard
- F1 2021
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Demon’s Souls
- MLB The Show 21
- It Takes Two
- Returnal
- Mortal Kombat 11
- Metro Exodus
- Dead by Daylight
- HITMAN 3
- Chivalry 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Avengers
- FINAL FANTASY XIV Online
Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- F1 2021
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Metro Exodus
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Tribes of Midgard
- It Takes Two
- NBA 2K21 Next Generation
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Demon’s Souls
- Assassin’s Creed Valhalla
- HITMAN 3
- Mortal Kombat 11
- Returnal
- Chivalry 2
- Dead by Daylight
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE
- Control: Ultimate Edition
- WRC 9 FIA World Rally Championship
Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- The Crew 2
- Call of Duty: Modern Warfare
- UFC 4
- FIFA 21
- Friday the 13th: The Game
- MLB The Show 21
- Dead by Daylight
- THE FOREST
- Need for Speed Heat
- Rust Console Edition
- NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- ARK: Survival Evolved
- Fall Guys: Ultimate Knockout
Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- FIFA 21
- Grand Theft Auto V
- F1 2021
- Minecraft
- The Crew 2
- NBA 2K21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Red Dead Redemption 2
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE
- Call of Duty: Modern Warfare
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Witcher 3: Wild Hunt
- The Forest
- Far Cry 5
- Friday the 13th: The Game
- JUMP FORCE
- Need for Speed Heat
- Anthem
- ARK: Survival Evolved
- Assassin’s Creed Odyssey
Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Sniper Elite VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- SUPERHOT VR
- Swordsman VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Paranormal Activity: The Lost Soul
- Drunkn Bar Fight
- Batman: Arkham VR
Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Sniper Elite VR
- SUPERHOT VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Swordsman VR
- Paranormal Activity: The Lost Soul
- Marvel’s Iron Man VR
- RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Temmuz Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Splitgate
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone
- Genshin Impact
- Rocket League
- Apex Legends
- Rec Room
- Brawlhalla
- Destiny 2
- Rogue Company
Temmuz Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Splitgate
- Fortnite
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- Genshin Impact
- Brawlhalla
- Apex Legends
- Rec Room
- Destiny 2
- Vigor
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