Temmuz Ayında En Çok Satan Markalar!

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) her ayın başında olduğu gibi temmuz ayı için de otomobil satış rakamlarını paylaştı. Ağustos ayının gelmesi ile temmuz ayındaki ticari ve binek araç satışları da netleşmiş oldu. Geçtiğimiz ayda meydana gelen 100 bini aşkın satışın aksine otomobil satışlarında ciddi bir düşüş meydana geldi.

Temmuz Ayında Toplam Kaç Adet Araç Satıldı?

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre haziran ayı içerisinde toplamda 80 bin 786 adet otomotiv satışı gerçekleşti. Buna göre toplam araç satışlarında geçtiğimiz aya göre yaklaşık yüzde 23'lük düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise toplamda 107 bin 718 araç satışı yapılmıştı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv satışlarının yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığını görüyoruz.

Haziran ayında gerçekleştirilen toplam satışın 62 bin 478 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Geçtiğimiz ay bu rakam 83 bin 978 adet olarak açıklanmıştı. Bu da önceki aya göre yaklaşık yüzde 26'lık bir düşüşe. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda ise 84 bin 195 adet otomobil satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda yine yaklaşık olarak yüzde 26'lık bir düşüşle karşılaşıyoruz.

Ticari araç tarafında temmuz ayında ise toplam 18 bin 308 adet araç satılmış. Geçtiğimiz ay bu miktar 21 bin 63 adet olarak belirtilmişti. Ticari araç pazarında geçtiğimiz aya göre yüzde 13 oranında düşüş yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayına göz attığımızda 18 bin 621 adet ticari araç satışı gerçekleşmiş. Bu rakamlar bizlere geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciddi bir fark olmadığını gösteriyor.

Temmuz Ayında En Çok Hangi Marka Satış Yaptı?

ODMD tarafından paylaşılan rakamlarda Renault yine listeye liderlik ediyor. Ancak bu ay Fransız üretici ile rakipleri arasındaki fark önemli oranda azalmış durumda. Fransız üretici haziran ayı içerisinde toplamda 8 bin 486 adet satış yapma başarısı gösterdi. Renault'un toplam satışlarının 7 bin 814 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Fransız üreticiyi 7 bin 387 adetlik toplam satış ile Volkswagen takip ediyor. Volkswagen'in haziran ayındaki satışı ise 7 bin 713 olarak açıklandı.

Marka Toplam Satış Adedi Renault 8.486 Volkswagen 7.387 Fiat 6.238 Hyundai 5.214 Toyota 5.165 Peugeot 4.875 Ford 4.766 Togg 4.600 Citroen 3.905 Skoda 3.586

En Çok Binek Otomobil Satışı Yapan Marka Hangisi?

Renault; Boreal başta olmak üzere Megane Sedan ve Duster modelleri ile ağustos ayında lider kalmayı başardı. Geçtiğimiz aya liderlik eden Clio ise bu ay 852 adet satarak beklentilerin altında kaldı. Volkwagen özellikle Taigo satışları ile listeye ikinci sıradan girmeyi başardı. Hyundai, i20 ve Tucson satışları ile temmuz ayında atak yaparak üçüncü sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise haziran ayında gerçekleştirdiği 2 bin 537 adetlik satış ile premium markalar arasında lider olurken listeye 9. sıradan giriyor.

Marka Binek Otomobil Satış Adedi Renault 7.814 Volkswagen 5.538 Hyundai 5.178 Togg 4.600 Toyota 4.214 Skoda 3.586 Peugeot 3.184 Fiat 2.637 Mercedes-Benz 2.537 Citroen 2.032

Haziran Ayında En Çok Ticari Araç Satışı Yapan Marka Hangisi Oldu?

Ford, uzun yıllardır olduğu gibi yine hafif ticari araç pazarının tepesinde yer alıyor. ABD merkezli üretici ahziran ayında 4 bin 418 adetlik satış başarısı gösterdi. Ford'un arkasında 3 bin 602 adet ile fiat ve 1.873 adetlik satış ile Citroen yer alıyor.

Marka Hafif Ticari Araç Satış Adedi Ford 4.418 Fiat 3.601 Citroen 1.873 Volkswagen 1.849 Peugeot 1.691

Editörün Yorumu

Renault, geçtiğimiz ay gösterdiği olağanüstü satış rakamlarını yakalayamamış olsa da listede liderliğini korumayı başarıyor. Clio modelinin satışları düşmüş olsa da Fransız üretici yakın zamanda tanıttığı Boreal ile oldukça güçlü bir duruş sergiliyor. Diğer yandan Volkswagen ise düşen satış rakamlarına rağmen geçtiğimiz ay ile benzer bir grafik sürdürmeyi başardı.

Egea satışlarının düşmesi ile Fiat'ın yavaş yavaş geriye düştüğünü görüyoruz. İtalyan üreticinin bu boşluğu kısa sürede doldurması gerekiyor. Mercedes-Benz ise binek satış adedinde 9. sıraya çıkarak satışlarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmaya devam ediyor. Togg ise elektrikli cephesinde T10X ve T10F ile rakipsiz görünüyor.