Game Pass'e 8093 TL'lik 10 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Game Pass, en çok tercih edilen abonelik tabanlı oyun hizmetlerinin başında geliyor. Oyuncular, tek seferlik ödeme yaparak sahip olacağı birkaç oyun yerine bunu tercih ederek çok sayıda yapıma erişebiliyor. En iyi yanı, her ay düzenli olarak yeni oyunlar eklenmesi ve oyun kütüphanesinin daha da zengin hâle gelmesi.

Şirket, bu hizmeti oyuncular açısından daha etkileyici kılmak için Ağustos ayının ilk yarısında birçok yapımı daha oyuncularla buluşturacağını duyurdu. Eklenecek oyunlar arasında AAA yani çok yüksek bütçeli oyun bulunmasa da epey keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak önemli oyunlar içeriyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Game Pass'e Ekleneceği Tarih Game Pass Planı Platformlar Monsters are Coming 6 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a açık olacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC PowerWash Simulator 2 6 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium aboneleri tarafından da oynanabilecek. Bulut, Xbox Series X / S ve PC Bounty Star 11 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a gelecek. Bulut, Xbox Series X / S ve PC Date Everything! 11 Ağustos Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC Grounded 2 11 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'da da oynanabilir olacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC Ball x Pit 12 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'e geliyor. Bulut, Xbox Series X / S ve PC Cricket 26 13 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium abonesi olanlar da oynama imkânı elde edecek. Bulut, Konsol ve PC Mio: Memories in Orbit 13 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'da da erişime açık olacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC Sandustry 13 Ağustos Game Pass Ultimate, PC Game Pass PC Egging On 18 Ağustos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium abonelerine sunulacak. Bulut, Xbox Series X / S ve PC

Monsters are Coming Nasıl Bir Oyun?

Monsters are Coming, büyük bir şehri korumaya çalıştığınız oyun. Sürekli olarak kaynak topluyor, yeni bölgelerin kilidini açıyor ve üzerinize doğru gelen ordulara karşı mücadele veriyorsunuz. Şehrin savunmasını güçlendirmek için kuleler yerleştiriyorsunuz. Savunmanız ne kadar güçlü olursa gelen canavarları da o kadar etkili şekilde geri püskürtebiliyorsunuz.

PowerWash Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

PowerWash Simulator 2, isminden de tahmin edebileceğiniz gibi simülasyon oyunları arasında konumlanıyor. Kirlenmiş araçları ve dahasını temizlemeye çalışıyorsunuz. Oyun size saf aksiyon sunmuyor. Bunun yerine epey sakin ve rahatlatıcı zaman geçirme fırsatı sağlıyor. Tabii, kendinize şartlar koşarak -örneğin X sürede temizliği tamamlama gibi- oynanışı daha eğlenceli hâle getirmeniz mümkün.

Bounty Star Nasıl Bir Oyun?

Bounty Star, macera oyunları arasında yer alıyor. Clem adında eski bir asker ve yetenekli bir meka pilotunu kontrol ediyoruz. Clem, geçmişteki hatalarıyla yüzleşmeye çalışan bir karakter. Kıyamet sonrası kötülere karşı savaş vererek kendine yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Biz de ona eşlik ederek bir yandan savaşlara giriyor, diğer yandan da hayatını kurmasına yardımcı oluyoruz.

Date Everything Nasıl Bir Oyun?

Date Everything, yapay zeka yüzünden işini kaybeden bir karakteri kontrol ettiğimiz yapım. Bu karakter, gizemli bir kişiden gelen özel hediye sayesinde evdeki eşyalarla konuşma imkânına sahip oluyor. Dateviator adı verilen gözlükleri taktığında sıradan görünen eşyalar kendisiyle iletişime geçiyor.

Grounded 2 Nasıl Bir Oyun?

Grounded 2'de küçük bir karıncayı yönetiyoruz. Tahmin edersiniz ki bu oyunda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Normalde çok sıradan görünen park, bu boyuttaki birisi için büyük bir vahşi doğaya dönüşüyor. Çimenler oldukça uzun, eşyalar devasa. Adım attığınız her yerde sizi büyük bir tehlike bekliyor.

Ball x Pit Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında yer alan Ball X Pit, topları silah olarak kullandığımız bir oyun. Epey hızlı bir temposu olduğu söylenebilir. Top çeşitliliği bakımından epey geniş yelpaze sunuyor. 60'tan fazla top ile yüzlerce kombinasyon deneyebiliyorsunuz. Bu da oynanış tarafında farklı tarzlar benimsemenizi kolaylaştırıyor. Kimi topla aşırı hasar verirken kimi topla düşmanları kontrol altına alabiliyorsunuz.

Cricket 26 Nasıl Bir Oyun?

Cricket 26, Türkiye'de pek de yaygın olmayan bir kriter sporuna odaklanıyor. Oynanış tarafı epey kapsamlı düşünülmüş. Sadece topa vurup sayı almaktan ibaret değil. Bir takımın yönetimini üstlenebiliyor, oyuncu kararları verebiliyor, kendi stratejinize başarı elde etmeye çalışabiliyorsunuz.

Mio: Memories in Orbit Nasıl Bir Oyun?

MIO: Memories in Orbit bir uzay gemisinde geçiyor. Oyunda MIO adlı özel yeteneklere sahip küçük bir robotu yönetiyoruz. Gemi ise uzay boşluğunda öylece süzülüyor. MIO, uyandıktan sonra buranın eskisi gibi olmadığını fark ediyor. Bir zamanlar teknoloji harikası olan bu yer artık kontrolden çıkmış makinelerin bulunduğu yerden ibaret. Onunla birlikte gizemi çözmek üzere hareket ederken bir yandan da yeni yetenekler kazanıyoruz. Bunları kullanarak düşman saldırılarından kaçabiliyoruz.

Sandustry Nasıl Bir Oyun?

Sandustry'de büyük bir gezegene gidiyor, sıfırdan kendi fabrikamızı kuruyoruz. Başta çok fazla eşyamız yok. Birkaç kaynak topluyor ve küçük makineler kuruyoruz. Daha sonra da yavaş yavaş üretimi geliştiriyor, büyük bir üretim ağı oluşturuyoruz. En iyi yanı ise etraftaki her şeyi kullanabilmemiz. Yani kaynak sorunu yok denecek kadar az.

Egging On Nasıl Bir Oyun?

Egging On, bir yumurtayı kontrol ettiğimiz oyun. Sürekli olarak en yükseğe çıkmaya çalışıyoruz. Tabii, bir hayli hassasız. Hemen kırılabiliyoruz. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmadan mümkün olduğunca yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Küçük bir hata, her şeyi tekrarlamak zorunda kalmamıza sebep olabiliyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.

Editörün Yorumu

Game Pass'e Ağustos ayının ilk yarısında eklenecek bu oyunların herkese hitap etmeyen yapımlar olmadığı aşikâr. Ama kendi kitlesini çok iyi yakalayan oyunlar olduğu da bir gerçek. Söz konusu oyuncular, sevdiği türe sahip bu oyunları keşfeder keşfetmez birkaç saatini feda edecektir.