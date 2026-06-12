Yerli Üretim Renault Boreal Yollara Çıkıyor: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Renault'un yeni modeli Boreal, Bursa'da düzenlenen lansmanda tanıtıldı. Markanın Bursa'daki OYAK Fabrikası'nda üretilen yeni model önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak. Boreal, Renault ve OYAK'ın 400 milyon euroluk yatırımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlandığı ifade edilen aracın lansmana özel fiyatları da açıklandı.

Renault Boreal'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Paket Fiyat Lansmana Özel Fiyat TCe EDC 145 evolution 2.379.000 TL 2.194.000 TL TCe EDC 145 techno 2.699.000 TL 2.269.000 TL TCe EDC 145 iconic 3.049.000 TL 2.860.000 TL Full hybrid E-Tech 160 iconic 3.399.000 TL -

Renault Boreal Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Dacia Bigster'ın Renault yorumu olarak ifade edebileceğimiz yeni model oldukça büyük boyutlara sahip. 4.556 mm uzunluğu ve 2.701 mm aks mesafesi ile D segment sınırlarını zorluyor. 1.841 mm genişliğe sahip olan modelin yüksekliği ise 1.659 mm olarak açıklandı. Aracın bagaj hacmi de boyutlarına uygun şekilde 630 litre olarak açıklandı.

Boyutları ile dikkat çeken Boreal, tasarım anlamında da Renault'un yeni felsefesine ev sahipliği yapıyor. Ön bölümde aracın ince LED farları siyah bir şerit ile birbirine uzanıyor. Alt bölümde gövde rengi ızgara bizleri karşılıyor. Gövdenin her iki yanında bulunan çift parçalı LED ışık imzası ise Niagara konseptinden alınmış. Daha aşağıya indiğimizde parlak siyah çerçeveli geniş hava girişleri aracın SUV karakterini güçlendiriyor.

Yan tarafta yüksek omuz çizgisi ve büyük çamurluklar yine aracın karakterini ortaya koyuyor. 19 inçlik elmas kesim jantlar da bu bölümde dikkat çeken bir diğer detay oluyor. Arka bölüme geçtiğimizde yine ince LED fren lambaları bizleri karşılıyor. Oldukça dik bir bagaj kapağına sahip olan modelde bu bölüm çok daha sade bir yapıya sahip.

Renault Boreal İç Mekanda Neler Sunuyor?

Renault Boreal, artık diğer Renault modellerinden görmeye alıştığımız çift ekranlı düzen ile bizlere merhaba diyor. Yeni modelde 10 inçlik dijital gösterge paneline yine aynı boyutlardaki bilgi-eğlence sistemi ekranı eşlik ediyor. Bilgi-eğlence sistemi ekranı kullanım kolaylığı açısından sürücüye dönük olarak tasarlanmış. Aracın çok işlevli direksiyon simidi ve arkasındaki vites kulakçıkları da diğer dikkat çeken detaylar arasında.

Yeni modelin en üst paketinde ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon sunuluyor. Bu pakette ayrıca hafıza ve masaj özellikli sürücü koltuğu da mevcut. Açılabilir panoramik cam tavan ve 10 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de üst pakette sunulan özellikler arasında. En üst pakette ayrıca gelişmiş sürücü destek sistemleri de geliyor.

Renault Boreal Güvenli mi?

Renault Boreal, en üst seviyede 25 adet gelişmiş sürücü destek sistemi sunuyor. Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Acil Fren Asistanı gibi sistemler güvenliği artırıyor. Seviye 2 otonom sürüş özelliği sunan Aktif Sürüş Yardımı da sunulan özellikler arasında.

Bu sistem dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve şerit ortalama özelliklerine sahip. Elle serbest park sistemi ve 360 derece görüş kamerası da Boreal'de yer alıyor.

Renault Boreal Hangi Motor Seçenekleri ile Satılacak?

Renault Boreal ilk olarak 1.3 TCe ve 1.8 Full Hybrid E-Tech motorla sunulacak. Yeni modelde sunulan 145 beygir ve 245 Nm tork üretebilen 1.3 TCe motor, 6 ileri ıslak çift kavrama EDC şanzımanla sunuluyor. Boreal, 1.3 TCe ve 6 ileri EDC kombinasyonu ile 100 km'de ortalama 6.6 litrelik bir yakıt tüketimine sahip.

Boreal'in lansmanda en çok dikkat çeken motoru ise 1.8 litrelik motora sahip Full Hybrid E-Tech ünite oldu. OYAK Horse tarafından üretilen bu motor tıpkı Toyota modellerinde olduğu gibi 1.8 litrelik motoruna rağmen ÖTV avantajına sahip. 160 beygir güç ve 270 Nm tork üretebilen bu güç ünitesinin ortalama yakıt tüketimi ise 4.8 litre olarak açıklandı.

Yeni C segment SUV model ilerleyen dönemde bir güç ünitesine daha ev sahipliği yapacak. 150 beygirlik 1.2 litrelik hibrit motor seçeneği 2026 yılının sonunda model gamına katılacak. Renault Duster modelinden de tanıdığımız bu ünite LPG desteği ve 4 tekerlekten çekiş sistemini de beraberinde getiriyor.

Editör Yorumu

Renault Boreal, ülkemizde gittikçe büyüyen C segment SUV pazarına önemli bir hareket getirebilir. SUV model, yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmi ile birçok Türk kullanıcının ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahip. Boreal eğer bu özelliklerinin yanına uygun fiyat ve sorunsuzluğu da eklerse ülkemizde bolca satılacaktır. Özellikle son çeyrekte satışa sunulacak olan 1.2 litrelik LPG'li üniteye sahip versiyonu bu konuda olağan şüpheli olarak ilan edebiliriz.