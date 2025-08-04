Temmuz Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre %33,52 oranında, ENAG verilerine göre ise %65,15 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 yıllık bazda ise yüzde 33,52 şeklinde hesaplandı. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 yıllık bazda ise yüzde 35,05 şeklinde hesaplanmıştı.

ENAG'a Göre Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,75 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %65,15 olarak açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki sürekli artışı ifade eder. Fiyatlar yükseldikçe, paranın satın alma gücü düşer.

Aylık Enflasyon ile Yıllık Enflasyon Arasındaki Fark Nedir?

Aylık enflasyon, bir ay içindeki fiyat artışını gösterirken yıllık enflasyon ise son 12 aylık toplam fiyat artışını ifade eder. Yıllık enflasyon, daha uzun vadeli ekonomik eğilimi gösterir.

Enflasyon Rakamları Vatandaşın Alım Gücünü Nasıl Etkiliyor?

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Basitçe söylemek gerekirse enflasyon oranları yükseldikçe paranın değeri azalır ve aynı miktar parayla daha az ürün veya hizmet satın alabilirsiniz.