Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Temmuz 2025 ve Ocak-Temmuz 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre BMW önemli bir başarı elde etti.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok satılan lüks otomobil BMW X1 oldu. BMW'nin D7 segmentinde yer alan popüler arabası temmuz ayında 648 adet, ocak-temmuz döneminde ise 7 bin 670 adet satılarak zirvede konumlandı.

İkinci sırada Mini Countryman yer aldı. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 483 adet, ocak-temmuz aylarında ise 6 bin 165 adet satıldığı açıklandı. Mini Countryman, temmuz ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar listesinde sekizinci sırada yer almıştı.

Dördüncü sırada yer alan Jaecoo 7 modeli temmuz ayında 952 adet, ocak-temmuz döneminde ise 4 bin 475 adet satıldı. Beşinci sırada bulunan BMW 5 Serisi ise temmuz ayında temmuzda 380 satış adedine, ocak-temmuz döneminde ise 3 bin 256 satış adedine ulaştı.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası BMW oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 1.831 adet, ocak-temmuz aylarında ise 18 bin 443 adet lüks araba sattı. Bu markayı Mercedes-Benz takip etti.

Mercedes-Benz temmuz ayında 2 bin 795 adet, ocak-temmuz döneminde ise 17 bin 377 adet lüks araç sattı. Üçüncü sırada Audi, dördüncü sırada ise Volvo konumlandı. Listede ayrıca Mini, Cupra, Jaecoo, Jeep, Land Rover, DS ve Alfa Romeo dahil pek çok marka yer alıyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller