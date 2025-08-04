Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Tesla, Togg'u Geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının temmuz ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Tesla, geçtiğimiz ay önemli bir başarının altına imza attı.

Tesla tarafından satışa sunulan Model Y geçtiğimiz ay 4 bin 706 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. Model Y'nin ocak-temmuz döneminde toplamda 17 bin 26 adet satıldığı açıklandı. Tesla'nın popüler arabası haziranda en çok satılan otomobiller listesinde de ilk sırada yer almıştı.

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Yerli otomobil geçtiğimiz ay toplamda 2 bin 720 adet satıldı. T10X'i 1.050 satışa dedi ile Citroen C3 takip etti. 918 satışa adedine ulaşan Opel Frontera dördüncü sırada konumlandı.

Beşinci sırada 617 satış adedi ile Kia EV3, altıncı sırada 480 satışa dedi ile KG Mobility Torres bulunuyor. Bu otomobilleri Mercedes-Benz EQB, Mini Countryman, BYD Seal U, Hyundai Ioniq 6, Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 takip etti.

Temmuz Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller