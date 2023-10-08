TEMSA, Türkiye’nin İlk Şehirler Arası Hidrojenli Otobüsünü Tanıttı!

1968 yılında kurulan Türkiye merkezli otomotiv şirketi TEMSA, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bir organizasyona katıldı. Dünyanın en önemli ticari araç organizasyonlarından birisi olan Busworld Europe'ta kendi üretimlerinden bahsetti.

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, şirketin sıfır emisyonlu 3 farklı modelini tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin ilk şehirler arası hidorejenli otobüsü hakkında bilgiler verdi. İşte haberimizin devamı...

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA'nın küresel pazardaki varlığını her geçen gün pekiştirdiğini vurgulayarak Avrupa'nın en önemli hidrojenli araç üreticilerinden CaetanoBus ile birlikte geliştirecekleri şehirler arası hidrojenli otobüsünü tanıttı.

Doğancıoğlu, Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsünün CaetanoBus'ın şehir içi otobüslerinde kullandığı Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisini (Hydrogen fuel cell) kullanacağını ve TEMSA mühendislerinin elektrikli ve uzun yol otobüs tecrübeleriyle geliştirileceğini söyledi.

Doğancıoğlu, hidrojenli otobüsün 1.000 kilometrelik menzili tek depoyla kat edebilmesini beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünün 2025 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

İşte TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu'nun konu hakkındaki açıklaması:

"Bugün 8’i elektrikli, 2’si ise hidrojenli olmak üzere ürün gamımızda yer alan 10 farklı araçla sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ortaya koyarken, CDP, SBTi, Global Compact ve Ecovadis gibi küresel platformlarla da koordinasyon halinde, iş süreçlerimizi ve iş modellerimizi sürdürülebilirlik odağında sürekli olarak geliştiriyoruz. Son olarak, bugün fuarda sergilediğimiz Avenue Electron otobüsümüz ile EPD (Environmental Product Declaration) belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi bir otobüs aracılığıyla alan Türkiye’de ilk, dünyada ise altıncı üretici olmamız, bizlere ayrı bir gurur veriyor. 2021’i baz yılı olarak aldığımızda, 2022 sonu itibarıyla, araç başı su tüketimimizi yüzde 19; Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı ise yüzde 29 oranında azalttık. Bugün TEMSA üretim tesisinde, kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz.”