Temu'da Ucuzluk Devri Sona Eriyor! Büyük Değişiklik Kapıda

ABD'deki kullanıcıların 1.5 dolarlık sarımsak eziciler ve 5 dolarlık spor ayakkabılarla tanıdığı, biz Türkiye'deki kullanıcıların ise kıyafetten oyuncağa, ekipmandan oyunlara kadar her kulvardan tuttuğu Temu'dan alışveriş yapma devri kapanıyor olabilir. Yakın zamanda Ticaret Bakanlığı'nın yurtdışı alışveriş limitini yine düşürerek 20-25 Euro civarına çekeceğini duyurmuştuk. Şimdi ise Çin'den direkt olarak kargo gönderme devri bitiyor.

2 Mayıs sabahı itibarıyla Çin'den gelen tüm düşük fiyatlı ürünlerde uygulanan vergi muafiyeti yani "de minimis" kuralı sona erdi. Bu kural 2016'dan bu yana geçerliydi ve 800 dolar altı ürünlerin gümrüksüz geçmesine izin veriyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece bu muafiyet kaldırılmadı, aynı zamanda Çin menşeili ürünlere yüzde 145'e varan ekstra gümrük vergileri de geldi. Temu, bu yeni tabloyla baş edebilmek için Çin'den doğrudan gönderim yapılan tüm ürünleri anında "stokta yok" olarak işaretledi.

"İthalat Ücreti Yok" İbaresi Temu'dan Kaldırıldı

Temu artık ABD'deki kullanıcılarına yalnızca yerel depolardan ürün sunuyor. Şirket bu geçişi "fiyatlar değişmedi" diyerek yumuşatmaya çalışsa da öncesinde uygulanan yüzde 130-150 arası ithalat ücreti kullanıcıların zaten cebini yakmaya başlamıştı. Bu ücret çoğu zaman ürünün kendisinden bile pahalıya geliyordu.

Temu sözcüsüne göre şirket, son bir yılda yerel satıcıları platforma çekmek için çalışıyordu. Artık tüm siparişler ABD içinden karşılanıyor. Yerel ürünler için "ithalat ücreti yok" vurgusu da sitede öne çıkarılmış durumda.

Amazon da Özel Gümrük Ücreti Ekleyebilir

Bunlardan etkilenen yalnızca Temu değil. Onun gibi Çin merkezli fast fashion devi Shein ve dahi Amazon bile etki altına girecek. Amazon'un 20 dolar altı ürünlerde kullandığı "Amazon Haul" hizmeti de bu durumdan nasibini alacak.

Trump yönetimi, bu kararı sadece ekonomik değil, güvenlik gerekçeleriyle de aldığını savunuyor. Çünkü “de minimis” kuralı yüzünden gelen küçük paketlerin çoğu detaylı denetlenmiyor, bu da yasadışı madde geçişine olanak tanıyor.