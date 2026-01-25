Yurt Dışı Alışverişleri Resmen Bitti: Temu'dan Şok Karar!

Yurt dışı alışverişlerine getirilen gümrük sınırlamaları ardından pek çok tüketici uygun fiyatlı ürünlere erişemez oldu. Bu noktada son dönemde çok ufak limitler içerisinde yapılan yurt dışı alışverişleri gelen son muafiyet kararının ardından da tamamen bitmiş oldu. Bu kapsamda Temu ve Shein ise şok bir karar aldı. İşte detaylar...

Temu ve Shein'dan Alışveriş Dönemi Bitti!

Yapılan yeni yurt dışı alışveriş düzenlemeleri ile birlikte artık kullanıcıların farklı ülkelerden ürün satın almalarının tamamen önüne geçildi. Yeni düzenlemeler temelinde fiilen bir yasak içermese de vergi yükleri ve yeni düzenleme yurt dışı alışverişlerini resmen imkansız hale getirdi.

Bu noktada Temu gibi Çin bazlı alışveriş sitelerinini alacağı kararlar merakla bekleniyordu. Yapılan yeni düzenlemelerin ardından ilk etapta sessiz kalan Temu, bugün şok bir karara imza attı.

Temu Türkiye’deki kullanıcılar için “Yurt Dışı Gönderim (Global)” seçeneğini tamamen devre dışı bıraktı. Yani Temu'dan alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar siteye girdiklerinde artık Çin ve diğer yurt dışı pazarlarında yer alan ürünleri göremeyecek.

Benzer bir adım Shein tarafından da atıldı. Şirket Türkiye’deki kullanıcılarına yaptığı resmi bilgilendirmede satışların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kararın yerel mevzuatta yapılan son değişiklikler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Shein Türkiye pazarına yeniden dönmek için çalışmaların sürdüğünü belirtse de net bir tarih paylaşmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...