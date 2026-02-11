Temu, Türkiye'nin Yurt Dışı Alışveriş Sorununu Çözdü! İşte Şirketin Yeni Sistemi!

Temu, Türkiye'nin yurt dışı alışveriş kısıtlamasını aşmanın bir yolunu buldu. Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2026 itibariyle 30 Euro altındaki ürünler için basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırılınca platform, pek çok rakibi gibi Türkiye'ye yurt dışı gönderimlerini tamamen durdurmuştu. Bu durum, milyonlarca kullanıcının uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanını elinden almıştı. Neyse ki Temu soruna bir çözüm buldu. WhaleCo adında resmi bir şirket kurarak sistemini tamamen yenileyen şirket, yurt dışı alışverişin yeniden önünü açtı.

Temu'nun WhaleCo Sistemi Nasıl Çalışıyor?

WhaleCo modeli, Temu'nun Türkiye'de resmi bir ithalatçı şirket olarak konumlanmasını sağlıyor. Bu sayede ürünler artık bireysel ithalat yerine ticari ithalat kategorisinde Türkiye'ye giriyor. Giren bu ürünlerin tüm gümrük işlemleri, vergi ödemeleri ve beyanname süreçleri WhaleCo şirketi tarafından hallediliyor. Hallettikten sonra ürün Türkiye'deki bir platformdan satın almışçasına kullanıcıya teslim ediliyor.

Kullanıcılar, sadece sipariş verirken gördüğü vergiyi ödüyor, gümrük müşaviri ya da beyanname gibi karmaşık süreçlerle uğraşmıyor. Eski sistemde kullanıcıı sipariş verdiğinde, gümrükte ithalatçı olarak görünüyordu. Bu da pek çok işlem ve masrafı beraberinde getiriyordu.

WhaleCo modeliyle birlikte Çin ve diğer ülkelerden gelen ürünler tekrar Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. Belirtmekte fayda var ki ürün çeşitliliği hala eskisine göre az görünüyor. Ancak bunun da kısa sürede değişeceğini varsayabiliriz.

Yine de sadece yerel depo ürünlerine kıyasla belirgin bir iyileşme olduğunu söylemek mümkün. WhaleCo modeli yasal olarak geçerli ve Türkiye'nin gümrük mevzuatına uygun bir yapıda kurgulanmış durumda. Bu nedenle Shein ya da Aliexpress gibi rakip platformlar da benzer hamleler yapabilir.

Yine de belirtmekte fayda var ki yurt dışı alışverişin sınırlandırılmasını isteyen kişi ve kurumlar gayet de bu sistemi de baltalayabilir. Bu nedenle yurt dışından almanız gereken bir ürün varsa ve Temu'da satılıyorsa elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir.