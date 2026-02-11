Steam ve Epic Games Yasaklanacak mı? Bakan Göktaş Açıklama Yaptı

Türkiye'de 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik düzenlemede sona gelindi. Meclisten geçmesi hâlinde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesini içeren bu düzenlemenin taslak metninde oyun sağlayıcıları ve dağıtıcıları ile ilgili maddelere de rastlanmıştı.

Oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğunun gelmemesi hâlinde bant daraltma uygulanacağı iddiası, oyuncularda büyük bir endişeye neden olmuştu. Sosyal medya uygulamaları üzerinden konuşulmaya başlanan bu durum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı son açıklama ile daha da netlik kazandı.

Türkiye'de Steam Gibi Oyun Platformları Yasaklanacak mı?

İHA'nın haberine göre Bakan Göktaş, Türkiye'de oyunlara erişimi engellemek gibi bir düzenleme üzerinde çalışılmadığını açıkladı. Bununla birlikte Steam ve Epic Games gibi Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında bir yasal temsilci istendiğini doğrulandı. Geçtiğimiz ayın sonunda DW tarafından aktarılan bilgiler, yeni düzenleme kapsamında oyun platformlarının temsilci belirlememesi hâlinde olası yaptırımlarda bulunulabileceğini ortaya koymuştu.

Steam ve benzeri yurt dışı merkezli oyun dağıtıcılarının sorumlu tutulması beklenen olası düzenlemeye göre bir temsilci atanmaması hâlinde ilk etapta 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanacağı belirtilmişti. İhlalin devam etmesi hâlinde ise bant genişliğinin önce yüzde 50, sonrasında yüzde 90'a kadar daraltılacağı ileri sürülmüştü.

Göktaş'ın yeni açıklamasında bant daraltma uygulaması hakkında herhangi bir ifadeye rastlanmadı. Bu da eğer düzenleme iddia edildiği şekilde geçerlilik kazanır ve Steam gibi platformlar eğer temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmezse bant daraltma uygulamasının devreye alınacağına işaret ediyor. Yine de bu konunun henüz netlik kazanmadığını belirtelim.