Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın düzenlendi.

Temu'nun Türkiye ofisine sabah erken saatlerde bir baskın düzenlendiği ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından gözler Temu'nun yetkililerine çevrildi. Soruşturma kapsamında ofisteki bilgisayarlara el konulduğu iddia edilse de Rekbet Kurumu tarafından daha sonra bu iddialara açıklık getirildi.

Reuters'a konuşan bir Temu sözcüsü, Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağını belirterek ofisteki bilgisayarlara el konulduğunu belirtirken Rekabet Kurumu, yerinde inceleme yapıldığını doğrulasa da bunun henüz bir soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini, ayrıyeten Temu'nun açıklamasını da yalanlayarak cihazlara el konulmadığını belirtti.

Temu'nun Türkiye'deki Ofisine Neden Baskın Düzenlendi?

Temu'nun Türkiye'deki ofisine neden baskın düzenlediğine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı ancak bunun Çin merkezli elektronik ticaret hizmetinin Avrupa'da da karşı karşıya olduğu iddialarla bir ilişkisi olabileceği üzerinde duruluyor.

Bu iddialar, Çin'in küresel pazarda avantaj sağlaması için şirkete finansal destek vermesi yönünde. Bu sayede rakiplerine göre daha düşük fiyatlı ürün verme imkânı elde ettiği ve haksız avantaj elde etmesine neden olduğu öne sürülüyor. Türkiye ofisine de ortada böyle bir durumun olup olmadığı öğrenmek için baskın düzenlenmiş olabileceği iddia ediliyor.