Bakanlık Fırsatçılara Acımadı: Fahiş Fiyat Artışı Yapan Satıcılar Engellenecek!

Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrüksüz alışveriş muafiyetini yakında kaldıracağını açıkladı. Yeni düzenleme tüketicilerde haklı bir telaş yaratırken ne yazık ki bazı işletmeler için de fırsatçılık kapısını araladı.

Henüz yürürlüğe girmeyen yeni kanunu bahane ederek ürün etiketlerini haksız yere yukarı çeken satıcılar vatandaşın cebini yakmaya başlamıştı. Fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı oldukça sert bir önlem paketini devreye soktu. İşte detaylar!

Fahiş Fiyat Artışı Uygulayan E-Ticaret Sitelere Erişim Engeli Getirilecek

Ticaret Bakanlığı özellikle e-ticaret pazar yerlerinde yaşanan olağandışı fiyat hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeyi bahane eden bazı satıcıların stoklarındaki ürünlere fahiş zamlar yaptığı tespit edildi.

Bakanlık ise bu noktada pazar yerlerine çok net bir talimat gönderdi. Eğer bir ürünün fiyatı mevzuata aykırı şekilde sebepsizce artırıldıysa o ürünün satışına kesinlikle izin verilmeyecek. Bu bağlamda haksız bir şekilde fahiş fiyat artışına giden satıcılara erişim engeli getirileceği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı Tarafından, E-Ticarette Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı İlave Denetim ve Yaptırım Tedbirleri Uygulamaya Alındı



(17.01.2026) pic.twitter.com/jjlECaMLtg — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 17, 2026

1.8 Milyon TL'ye Varan Para Cezaları da Yolda

İşin sadece erişim engeliyle sınırlı kalmadığını da belirtelim. Bakanlık yetkilileri ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yaptıkları incelemeler sonucu fahiş fiyat uygulamasına imza attığı tespit edilen satıcılara para cezası da uygulanacağını açıkladı.

Kurulun aldığı karara göre her bir aykırılık için işletmelere 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü vurguluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.