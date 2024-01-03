Tesla'nın 2023 Yılı Teslimat Sayısı Açıklandı: Beklentilerin Altında Kaldı!

Tesla, 2023 yılına dair elektrikli otomobil teslimat ve üretim rakamlarını açıkladı ve şirket bir başka parlak yıl daha geçirdiğini vurguladı.

2023 raporuna baktığımızda şirketin, Çinli rakibi BYD'nin bir kez daha gerisinde tamamladığı görülebiliyor ve Elon Musk'ın şirketi Tesla, geçen yıl toplamda 1.846 milyon elektrikli otomobil üretti ve 1.809 milyon teslimat yaparak 2022 teslimatlarını %38 gibi büyük bir farkla geride bıraktı.

Tesla, 2023'te 1,8 Milyon Elektrikli Otomobil Teslim Etti

Tesla başlangıçta 2023'te 2 milyon otomobil satacağını öngörmüştü ancak Ekim 2023 kazanç çağrısında mevcut gidişattan ötürü Elon Musk bu rakamı revize etmişti. Yine de CNBC'nin belirttiğine göre şirket 2023'ün 4. çeyreği için analist beklentilerini aştı.

Tesla geçtiğimiz çeyrekte ise 476.777 Model 3 ve Model Y üretti ve bunların 461.538 adedini teslim etti. Elon Musk geçtiğimiz çeyrekte Model Y'nin "dünyanın en çok satan otomobili" olacağını öngörürken, Cybertruck'ın mevcut satış rakamına yönelik herhangi bir veri paylaşılmış değil.

Tesla'nın en büyük pazarlarından biri Çin ancak şirket burada bir başka elektrikli otomobil devi olan BYD'nin sert rekabetiyle karşı karşıya. BYD, 2023 yılında 1,6 milyonu tamamen elektrikli ve 1,4 milyonu hibrit olmak üzere 3,02 milyon elektrikli otomobil satmayı başardığını duyurdu ancak BYD'nin elektrikli otomobillerinin çoğu Tesla'nın otomobillerine kıyasla çok daha düşük fiyatlara sahip.

Peki siz elektrikli otomobil sektörünün zirvesindeki bu rekabetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.